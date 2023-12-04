MİT'den Operasyon: PKK/LPG Sözde Sorumlusu Bager Öndeş Etkisiz Hale Getirildi!

Son dakika alınan bilgiye göre Suriye'de düzenlenen operasyonda PKK/LPG sözde sorumlulardan biri olan Bager Öndeş etkisiz hale getirildi. Akif Amed kod adı ile bilinen Bager Öndeş,2013 yılı itibari ile terör örgütü üyesi olarak eylemlere yer aldı. Irak ve Suriye'de PKK terör örgütünün düzenlediği güvenlik güçlerine karşı yapılan saldırılarda aktif rol oynadı. Öndeş, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde IHA ve dron sorumlusu olarak biliniyor.





Öndeş hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında 'terör amaçlı örgüte üye olma suçundan' kaydı bulunuyordu. MİT tarafından takibe alınan terörist Suriye'de düzenlenen operasyon ile etkisiz hale getirildi.