MİT, El Kaide Üyesi Ahmet Baykara'yı Afrika'da Elde Etti

MİT'ten Önemli Başarı: El Kaide Üyesi Yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'yı Afrika'da gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı. Baykara, Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine yönelik bir dizi terör saldırısında yer almıştı.

Soruşturma Süreci

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, MİT, kapsamlı istihbarat çalışmaları sonrası Baykara'nın Suriye'nin İdlib bölgesindeki TSK üslerine ve bir konvoya düzenlenen eylemlerdeki rolünü ortaya çıkardı.

Afrika'ya Kaçış

Baykara'nın, istihbarat operasyonlarından haberdar olması üzerine Afrika'ya gittiği kaydedildi. Birçok terör eyleminin planlayıcısı olan Baykara, MİT'in başarıyla yürüttüğü analiz ve saptama süreciyle bir Afrika ülkesinde ele geçirildi.

İtiraflar ve Bilgiler

Yakalanan terörist, ifadesinde Suriye'de TSK'ya karşı gerçekleştirdiği eylemleri kabul etti. Ayrıca, Türkiye'deki hassas hedeflere yönelik planları ve bu eylemleri düzenleyen diğer şahısların kimlikleri hakkında da bilgiler verdi.