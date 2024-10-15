DOLAR
34,24 0,06%
EURO
37,39 0,18%
ALTIN
2.923,66 -0,17%
BITCOIN
2.251.638,47 0,31%

MİT, El Kaide Üyesi Ahmet Baykara'yı Afrika'da Elde Etti

MİT, terör saldırıları düzenleyen El Kaide üyesi Ahmet Baykara'yı Afrika'da yakaladı. Baykara, Türkiye'deki eylem planlarını da itiraf etti.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 10:55
MİT, El Kaide Üyesi Ahmet Baykara'yı Afrika'da Elde Etti

MİT'ten Önemli Başarı: El Kaide Üyesi Yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'yı Afrika'da gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı. Baykara, Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine yönelik bir dizi terör saldırısında yer almıştı.

Soruşturma Süreci

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, MİT, kapsamlı istihbarat çalışmaları sonrası Baykara'nın Suriye'nin İdlib bölgesindeki TSK üslerine ve bir konvoya düzenlenen eylemlerdeki rolünü ortaya çıkardı.

Afrika'ya Kaçış

Baykara'nın, istihbarat operasyonlarından haberdar olması üzerine Afrika'ya gittiği kaydedildi. Birçok terör eyleminin planlayıcısı olan Baykara, MİT'in başarıyla yürüttüğü analiz ve saptama süreciyle bir Afrika ülkesinde ele geçirildi.

İtiraflar ve Bilgiler

Yakalanan terörist, ifadesinde Suriye'de TSK'ya karşı gerçekleştirdiği eylemleri kabul etti. Ayrıca, Türkiye'deki hassas hedeflere yönelik planları ve bu eylemleri düzenleyen diğer şahısların kimlikleri hakkında da bilgiler verdi.

İLGİLİ HABERLER

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak'ta Feci Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
2
MHP Lideri Bahçeli'den Sert Mesaj: Terörle Müzakere Yok
3
İsrail'in Hava Saldırısında 3 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti
4
Çanakkale'de 79 Düzensiz Göçmen ve 2 İnsan Kaçakçısı Yakalandı
5
Siyonizm Karşıtı Aktivist Eitan Bronstein Aparicio'nun Mesajı: 'Filistin Özgürleşince Geri Döneceğiz'
6
Kök Hücre Nakli: Türk Çocuk Yunan Bağışçısıyla Atina'da Buluştu

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...