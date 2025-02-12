DOLAR
36,1 -0,17%
EURO
37,67 -0,78%
ALTIN
3.368,84 -0,43%
BITCOIN
3.512.192,49 -2,29%

MİT'in 2024 Yılı Faaliyet Raporu Yayınlandı: Türkiye Ekseni ve Küresel Tehditler

MİT'in 2024 Faaliyet Raporu'nda, Türkiye'nin jeopolitik stratejileri ve uluslararası güvenlik tehditleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 20:18
MİT'in 2024 Yılı Faaliyet Raporu Yayınlandı: Türkiye Ekseni ve Küresel Tehditler

MİT'in 2024 Yılı Faaliyet Raporu Yayınlandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2024 yılına dair Faaliyet Raporunu açıkladı. MİT Başkanı İbrahim Kalın, raporda, "Ülkemiz yeni jeopolitik gerçeklik karşısında kendi milli çıkarlarını, hak ve menfaatlerini gözeterek stratejik bir aklın ve milli duruşun ifadesi niteliğindeki 'Türkiye Ekseni' inşa sürecini başarıyla yürütmektedir." ifadelerine yer verdi.

2024'te Küresel Tehditler ve Türkiye'nin Cevabı

Rapor, Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırıları ve Suriye'deki gelişmeler gibi konulara dikkat çekiyor. Kalın, dünyanın farklı bölgelerinde güvenlik sisteminin dayanıklılığının test edildiğini belirterek, "Küresel belirsizlik ve bilinmezlik çağında uluslararası toplumda güvensizlik duygusu giderek yaygınlaşıyor" dedi.

MİT'in Faaliyetleri ve Başarıları

MİT'in, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu doğrultusunda pek çok tehdit karşısında kararlılıkla hareket ettiğini vurgulayan Kalın, "Devlet istihbaratının istihsali ve milli menfaatlerin korunması amacıyla tüm kaynak ve imkanlarını seferber eden MİT, 'Vatan için her an her yerde' şiarıyla önemli başarılar elde etmektedir" ifadelerini kullandı.

Suriye ve Terörle Mücadele

Suriye'deki gelişmelerin, Türkiye'nin uluslararası konumunu pekiştirdiğini ve MİT'in Suriye'nin birliği temelinde yeni inşa süreçlerini yakından takip edeceğini belirten Kalın, aynı zamanda terör örgütleriyle mücadelenin titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

İstihbarat Diplomasisi ve Operasyonlar

Raporda Rusya ile Batılı ülkeler arasında gerçekleştirilen en büyük takas operasyonuna da değinildi. Kalın, MİT'in "güvene dayalı istihbarat diplomasisi" sergilediğini, bunun uluslararası alanda önemli bir rol oynadığını belirtti.

Gelecek Vizyonu ve Teknolojik Yatırımlar

Kalın, MİT'in gelecekte siber güvenlik ve yapay zeka alanında daha fazla yatırım yapacağını, bunun milli güvenliğin sağlanmasında kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, 2024 yılı boyunca terör örgütleri ve organize suçlarla yapılan müşterek operasyonların etkili sonuçlar doğurduğunu da sözlerine ekledi.

Sonuç ve Teşekkür

Kalın, MİT'in 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, şehitlerin anısına duyduğu saygısını belirtti ve teşkilat mensuplarına verdikleri emekler için teşekkür etti.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Adana'ya Ziyaret
2
Bahçelievler'de Muhtarın Vurduğu Emlakçı Hayatını Kaybetti
3
BAE ve Irak İki Devletli Çözümü Vurguladı: İsrail-Filistin Gerilimi için Umut Var mı?
4
Tokat'ta Şarampole Düşen Otomobilde Baba ve Oğlu Yaralandı
5
AK Parti'den Müsavat Dervişoğlu'na Sert Tepki: 'Milli İradeye Bağlılık Sorgulanamaz'
6
Putin ve Trump Arasındaki Görüşme: 1,5 Saat Telefonla Konuştular
7
Hakkari'de Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları Tamamlandı

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor