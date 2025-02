MİT'in 2024 Yılı Faaliyet Raporu Yayınlandı: Türkiye Ekseni ve Küresel Tehditler

MİT'in 2024 Yılı Faaliyet Raporu Yayınlandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2024 yılına dair Faaliyet Raporunu açıkladı. MİT Başkanı İbrahim Kalın, raporda, "Ülkemiz yeni jeopolitik gerçeklik karşısında kendi milli çıkarlarını, hak ve menfaatlerini gözeterek stratejik bir aklın ve milli duruşun ifadesi niteliğindeki 'Türkiye Ekseni' inşa sürecini başarıyla yürütmektedir." ifadelerine yer verdi.

2024'te Küresel Tehditler ve Türkiye'nin Cevabı

Rapor, Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırıları ve Suriye'deki gelişmeler gibi konulara dikkat çekiyor. Kalın, dünyanın farklı bölgelerinde güvenlik sisteminin dayanıklılığının test edildiğini belirterek, "Küresel belirsizlik ve bilinmezlik çağında uluslararası toplumda güvensizlik duygusu giderek yaygınlaşıyor" dedi.

MİT'in Faaliyetleri ve Başarıları

MİT'in, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu doğrultusunda pek çok tehdit karşısında kararlılıkla hareket ettiğini vurgulayan Kalın, "Devlet istihbaratının istihsali ve milli menfaatlerin korunması amacıyla tüm kaynak ve imkanlarını seferber eden MİT, 'Vatan için her an her yerde' şiarıyla önemli başarılar elde etmektedir" ifadelerini kullandı.

Suriye ve Terörle Mücadele

Suriye'deki gelişmelerin, Türkiye'nin uluslararası konumunu pekiştirdiğini ve MİT'in Suriye'nin birliği temelinde yeni inşa süreçlerini yakından takip edeceğini belirten Kalın, aynı zamanda terör örgütleriyle mücadelenin titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

İstihbarat Diplomasisi ve Operasyonlar

Raporda Rusya ile Batılı ülkeler arasında gerçekleştirilen en büyük takas operasyonuna da değinildi. Kalın, MİT'in "güvene dayalı istihbarat diplomasisi" sergilediğini, bunun uluslararası alanda önemli bir rol oynadığını belirtti.

Gelecek Vizyonu ve Teknolojik Yatırımlar

Kalın, MİT'in gelecekte siber güvenlik ve yapay zeka alanında daha fazla yatırım yapacağını, bunun milli güvenliğin sağlanmasında kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, 2024 yılı boyunca terör örgütleri ve organize suçlarla yapılan müşterek operasyonların etkili sonuçlar doğurduğunu da sözlerine ekledi.

Sonuç ve Teşekkür

Kalın, MİT'in 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, şehitlerin anısına duyduğu saygısını belirtti ve teşkilat mensuplarına verdikleri emekler için teşekkür etti.