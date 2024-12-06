MİT'in İnsani Kaçakçılara Yönelik Operasyonu: 13 Kişi Tutuklandı

MİT'in İnsan Kaçakçılarına Yönelik Operasyonu Gerçekleşti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve güvenlik güçleri, insan kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda önemli bir succes elde etti. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde düzenlenen operasyonda, 20 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 13'ü tutuklandı.

Gözaltına Alınanlar Arasında Kamu Görevlileri de Var

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, MİT ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, insan kaçakçılığı suçlamasıyla 10’u kamu görevlisi olmak üzere 14 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon sırasında 12 yasa dışı göçmen de yakalandı.

Şebekenin Büyüklüğü Ortaya Çıktı

MİT'in gerçekleştirdiği araştırmalar sonucunda, gözaltına alınan kaçakçıların daha büyük bir şebekeye bağlı olduğu belirlendi. Bu bağlamda, Türkiye’deki organizatörlerinden H.B.A, Antalya'nın Finike ilçesinde gözaltına alındı. H.B.A'nın Kilis'teki villaında yapılan aramada Suriye vatandaşı F.H. yakalandı.

Operasyonda Önemli Gelişmeler Yaşandı

MİT tarafından Türkiye'deki şebekenin yöneticilerinden biri olduğu belirlenen M.A. da, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle gözaltına alındı. Toplamda, gözaltına alınan kişilerle birlikte 20 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Tutuklamalar ve Serbest Bırakmalar

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si organizatör, 6'sı kamu görevlisi olmak üzere 13 kişi tutuklandı. Diğer 6 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, Suriye vatandaşı F.H. da sınır dışı edildi.

Yasa dışı göçmenlerin, bazı şüphelilerle birlikte yurda kaçak giriş anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.