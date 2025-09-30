MİT Operasyonu: Kişisel Verileri Çalan 3 Kişi Tutuklandı, 9 Site Kapatıldı

MİT Operasyonu: Kişisel Verileri Çalanlara Yönelik Geniş Operasyon

İstanbul, Şanlıurfa, İzmir ve Kütahya'da eş zamanlı müdahale

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, vatandaşların kişisel verilerine yasa dışı yollarla erişim sağlayan şebekeye yönelik önemli bir darbe vuruldu. İstanbul, Şanlıurfa, İzmir ve Kütahya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı sorgu sistemlerinin yöneticileri ve geliştiricileri de dahil olmak üzere birçok şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, gözaltına alınan isimlerden Y.Z.H, B.K. ve M.Ş. tutuklandı; iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon, kişisel verilerin korunmasına yönelik kapsamlı bir soruşturmanın parçası olarak yürütüldü.

MİT'in koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Jandarma Genel Komutanlığı, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kritik rol üstlendi. USOM'un teknik desteğiyle suçluların kullandığı altyapılar ortaya çıkarılırken, MASAK tarafından yapılan incelemeler örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiğini deşifre etti.

Yürütülen soruşturmada, elde edilen kişisel verilerin casusluk faaliyetleri kapsamında yurt dışındaki bağlantılara aktarıldığı tespit edildi. Bu bulgu, operasyonun uluslararası boyutlu risklere karşı alındığını ortaya koydu.

Operasyon kapsamında, aralarında "Sowix", "Ondex" ve "EmreQuery" olarak bilinen yasa dışı sorgu panellerinin de bulunduğu 9 internet sitesi ele geçirilerek erişime kapatıldı. Şüphelilerin yasa dışı irtibat kurdukları Telegram grupları ve kanalları da incelenerek yetkililerce erişime kapatıldı.

Güvenlik güçleri, operasyon sonrası paylaşılan açıklamalarda siber casusluk faaliyetleri ve yasa dışı sorgu sistemleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Soruşturmanın sürdüğü ve konuya ilişkin adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

