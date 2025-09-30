MİT Operasyonu: Kişisel Verileri Çalan 3 Kişi Tutuklandı, 9 Site Kapatıldı

MİT koordinasyonunda düzenlenen operasyonda kişisel verileri yasa dışı ele geçiren 3 kişi tutuklandı; 9 yasa dışı sorgu sitesi kapatıldı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 16:16
MİT Operasyonu: Kişisel Verileri Çalan 3 Kişi Tutuklandı, 9 Site Kapatıldı

MİT Operasyonu: Kişisel Verileri Çalanlara Yönelik Geniş Operasyon

İstanbul, Şanlıurfa, İzmir ve Kütahya'da eş zamanlı müdahale

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, vatandaşların kişisel verilerine yasa dışı yollarla erişim sağlayan şebekeye yönelik önemli bir darbe vuruldu. İstanbul, Şanlıurfa, İzmir ve Kütahya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı sorgu sistemlerinin yöneticileri ve geliştiricileri de dahil olmak üzere birçok şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, gözaltına alınan isimlerden Y.Z.H, B.K. ve M.Ş. tutuklandı; iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon, kişisel verilerin korunmasına yönelik kapsamlı bir soruşturmanın parçası olarak yürütüldü.

MİT'in koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Jandarma Genel Komutanlığı, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kritik rol üstlendi. USOM'un teknik desteğiyle suçluların kullandığı altyapılar ortaya çıkarılırken, MASAK tarafından yapılan incelemeler örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiğini deşifre etti.

Yürütülen soruşturmada, elde edilen kişisel verilerin casusluk faaliyetleri kapsamında yurt dışındaki bağlantılara aktarıldığı tespit edildi. Bu bulgu, operasyonun uluslararası boyutlu risklere karşı alındığını ortaya koydu.

Operasyon kapsamında, aralarında "Sowix", "Ondex" ve "EmreQuery" olarak bilinen yasa dışı sorgu panellerinin de bulunduğu 9 internet sitesi ele geçirilerek erişime kapatıldı. Şüphelilerin yasa dışı irtibat kurdukları Telegram grupları ve kanalları da incelenerek yetkililerce erişime kapatıldı.

Güvenlik güçleri, operasyon sonrası paylaşılan açıklamalarda siber casusluk faaliyetleri ve yasa dışı sorgu sistemleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Soruşturmanın sürdüğü ve konuya ilişkin adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), kişisel verileri hedef alan yasa dışı sorgu sistemlerine...

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), kişisel verileri hedef alan yasa dışı sorgu sistemlerine yönelik düzenlediği operasyon kapsamında yakalanan ve vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı yollarla ele geçiren 3 kişi tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), kişisel verileri hedef alan yasa dışı sorgu sistemlerine...

İLGİLİ HABERLER

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yavuz Bülent Bakiler Vefat Etti: Türk Edebiyatının Milli Sesi
2
TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor
3
Nepal'de 2 yaşındaki Aryatara Shakya yeni 'yaşayan tanrıça' seçildi
4
Nijerya'da PMC: Çocuklarda Ağır Sıtma Vakaları yüzde 43 Azalabilir
5
İzmir'de Akıma Kapılan 2 Kişinin Ölümü Davasında Savcı Mütalaasını Açıkladı
6
İstanbul'da Kuyu-4: Uluslararası Uyuşturucu İddiasıyla 42 Sanık Yargılanıyor
7
Şi'den Ulusal Gün Mesajı: Ortak Değerler ve Gerçek Çok Taraflılık Vurgusu

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar