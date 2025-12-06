Bursa'da Hız İhlali Kavşakta Feci Kaza: 2'si Ağır, 4 Yaralı

Yayın Tarihi: 06.12.2025 01:33
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 01:33
Güzelyalı Siteler Mahallesi, Orhangazi Caddesi — 21.53

Bursa’nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi’nde Orhangazi Caddesi üzerinde saat 21.53’te meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Orhangazi Caddesi istikametinde seyir halinde olan 19 BF 405 plakalı araç, sürücüsü Şamil P. (22) yönetimindeydi. Aynı dakikalarda Yemen Caddesi’nden çıkan 11 SF 414 plakalı otomobilin sürücüsü Enes Samet V. (19), hızını düşürmeden ve çevre kontrolü yapmadan caddeye girdi. Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu iki araç kavşakta çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle 11 SF 414 plakalı araçta hava yastıkları açılırken, sürücü Enes Samet V. ile diğer araçtaki bir yolcu ağır yaralandı. Kazada bulunan diğer yolcu ise hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Mudanya Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Trafik polisleri bölgede gerekli incelemeleri yapıp tutanak tutarken, hasarlı hale gelen araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kısa süre kapalı kalan yol, yapılan çalışmaların ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

