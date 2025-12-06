TEM Otoyolu'nda Kaçan Sürücü Zincirleme Kazaya Yol Açtı: 2 Yaralı

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Kaçan sürücü zinciri tetikledi

Sultanbeyli mevkiinde gece saat 23.00'te meydana geldi

TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde olan bir otomobilin cipe çarpıp kaçması, Sultanbeyli mevkiinde zincirleme kazaya dönüştü. Olay saat 23.00 sıralarında gerçekleşti.

Sürücünün ilk çarpışması, 34 UGR 44 plakalı otomobilin ilerlediği sırada aynı yönde seyreden 34 VT 9494 plakalı cipe çarpmasıyla başladı. Çarpmanın ardından otomobil durmayarak yoluna devam etti.

Kaçan sürücü Sultanbeyli mevkisinde bu kez 34 NFH 187 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarptı ve arkasından gelen 34 LCA 749 plakalı hafif ticari araç da savrulan araca çarparak durabildi.

Zincirleme kazada 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve sürücünün kaçışına ilişkin soruşturma devam ediyor.

