Baybatur Manisa'da 'Adımız Türkiye, Soyadımız Kardeşlik' ile kardeşlik çağrısı

Murat Baybatur, Manisa'da düzenlenen 'Adımız Türkiye, Soyadımız Kardeşlik' programında terörle mücadelede kritik aşamayı, birlik ve kente yapılan yatırımları vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 22:55
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 22:55
AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Terörsüz Türkiye" sürecine destek amacıyla düzenlenen "Adımız Türkiye, Soyadımız Kardeşlik" programında kentteki kanaat önderleri, iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çeşitli siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi. Etkinliğin, Manisa'da toplumsal birlik ve dayanışmayı güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Terörle mücadelede kritik aşama

Programda konuşan Baybatur, Türkiye'nin son 40 yıllık terörle mücadelesinde kritik bir aşamaya gelindiğini belirterek, "Türkiye’de terör konusu sona erme aşamasına geldi." dedi. Şehit ailelerinin hassasiyetlerinin gözetildiğini ve yürütülen sürecin kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.

Ekonomik kaynaklar ve savunma sanayi

Baybatur, Gabar’da bulunan petrol başta olmak üzere bölgedeki yer altı kaynaklarının ülke ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi. Türkiye'nin savunma sanayindeki ilerlemelere de değinen Baybatur, "Kendi İHA, SİHA, Akıncı ve Kızılelma projelerimiz artık bağımsızlığımızın sembolü oldu. Türkiye, dostlarına güven veren, düşmanlarına ise caydırıcı güç gösteren bir devlet haline geldi." ifadelerini kullandı.

Manisa'ya yapılan yatırımlar

AK Parti'nin 23 yılda Manisa'ya kazandırdığı yatırımları aktaran Baybatur, modern hastaneler, eğitim yatırımları, sulama projeleri ve ulaşım çalışmalarının kentin çehresini değiştirdiğini söyledi. Yapımı süren Gediz Kavşağı, meslek lisesi kampüsü, küçük sanayi sitesinin taşınması, kentsel dönüşüm ve yakında açıklanacak millet bahçesi projelerinin Manisa'ya değer katacağını belirtti.

Anma ve birlik vurgusu

Konuşmasında yakın zamanda vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i rahmetle anan Baybatur, "Sevdamız Manisa’dır; adımız kardeşliktir; soyadımız Türkiye’dir." dedi. Programda konuşan eski İl Genel Meclisi Başkanı Hayrullah Solmaz, MAGİD Başkanı Aslan Yılmaz, MESKOP Başkanı Recep Çınar, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Baybatur'a teşekkür ederek kentteki birlik ve kardeşlik ortamının önemine dikkat çekti.

Şehit yakınları ve diğer konuşmacılar

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan, terörle mücadelenin etnik kökenler arasında bir çatışma olmadığını belirterek, "Bu mücadele hain bir örgütle oldu. Vatanımıza kasteden elbette hesabını vermelidir." ifadelerini kullandı. Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Mehmet Çelik, Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ve Manisa OSB Başkanı Sait Türek de kentteki birlik ruhuna vurgu yaptı.

Vali’nin mesajı ve sembolik fidan dikimi

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, etkinliğin önemine işaret ederek, program kapsamında davetliler adına geçen yaz orman yangını yaşanan Yukarıkayapınar Mahallesi'nde fidan dikilmesinin ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Program, birlik ve kardeşlik mesajlarının verilmesinin ardından sona erdi.

