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MİT, PKK/KCK'nın ‘Hogir Batman’ Kod Adlı Sorumlusunu Gara'da Yok Etti

MİT, PKK/KCK'nın gri kategoride aranan teröristi Fırat Serihan'ı Irak’ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:38
MİT, PKK/KCK'nın ‘Hogir Batman’ Kod Adlı Sorumlusunu Gara'da Yok Etti

MİT'ten Büyük Başarı: 'Hogir Batman' Etkisiz Hale Getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın gri kategoride aranan sözde sorumlusunu, Fırat Serihan kod adıyla bilinen "Hogir Batman"ı, Irak'ın Gara bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Terörist Fırat Serihan'ın Faaliyetleri

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Serihan 2016 yılında Suriye'nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı terör eylemleri planlamakla suçlanıyordu.

MİT, Serihan'ın Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlere silah ve mühimmat sağladığını tespit etti. Bu bilgiye dayanarak, Türk güvenlik güçlerine yönelik bir terör eylemi gerçekleştirmeye çalışırken Gara'da bulunduğu sırada operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyon sonucunda, Fırat Serihan ile beraberindeki teröristler başarıyla etkisiz hale getirildi.

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