MIT, PKK/KCK'nın Kırmızı Listesindeki Serkan Nazlier'i Etkisiz Hale Getirdi

MİT'ten Önemli Bir Operasyon

Türkiye'nin istihbarat teşkilatı MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın kırmızı listesinde aranan önemli bir isim olan Serkan Nazlier'i etkisiz hale getirdi.

Kırmızı Liste ve Terörle Mücadele

Serkan Nazlier, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından biri olarak, Türkiye'nin güvenliği için büyük bir tehdit oluşturuyordu. MİT, bu operasyona yönelik uzun süredir devam eden istihbarat çalışmalarının ardından harekete geçti. Operasyonun Detayları

Detaylar henüz tam olarak açıklanmamış olsa da, MİT'in gerçekleştirdiği bu operasyon, terörle mücadeledeki kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın kırmızı listede aranan sözde sorumlularından Serkan Nazlier'i operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın kırmızı listede aranan sözde sorumlularından Serkan Nazlier'i operasyonla etkisiz hale getirdi.