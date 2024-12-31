MİT, PKK/KCK'nın Sözde Sorumlusunu Gara'da Etkisiz Hale Getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Nusrettin Demir'i Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, MİT, "Kurtay Batman" kod adlı terörist Demir'in, 2021-2022 yıllarında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit harekat bölgesindeki güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen eylemlerin planlamasında yer aldığını tespit etti.

Terörist Demir'i takibe alan MİT, 2023'ten bu yana Irak'ın Gara bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğünü belirledi. MİT, Pençe-Kilit harekat bölgesinde, Demir'in yanındaki örgüt mensuplarıyla birlikte eylem arayışında olduğu bilgisini almasının ardından düzenlediği nokta operasyonla, Nusrettin Demir ve beraberindeki teröristleri Gara bölgesinde etkisiz hale getirdi.

Örgütün kırsal kadrosuna 2014'te katılan teröristin, 2016-2021 yılları arasında Suriye'de örgütsel faaliyetlerde bulunduğu da bildirildi.