MİT, PKK'nın Önemli Bir İsimini Irak'ta Ele Geçirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan Önemli Başarı

Türkiye'nin güvenlik güçleri, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Gülistan Tekik, kod adıyla Pelin Batman, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Teröristin Tarihçesi ve Operasyonun Detayları

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT, 1998 yılında terör örgütüne katılan Gülistan Tekik'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığını tespit etti. Örgüt içerisindeki liderlerinden Murat Karayılan tarafından sahte kimlik düzenlendiği öğrenilen Tekik, MİT tarafından izlenmeye alındı.

Propaganda Faaliyetleri ve Açıklamalar

Yapılan operasyonda, Tekik'in Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile işbirliği yaparak PKK'nın propaganda ve dezenformasyon çalışmaları yürüttüğü belirlendi. Ayrıca, örgüt ideolojisini yaymaya ve üye sayısını artırmaya yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunduğu da tespit edildi.