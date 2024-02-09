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MİT Suriye'de bombalı eylem hazırlığında olan PKK/YPG'li terörist Ahmet Al Hac Ömer'i yakaladı

MİT Suriye'de bombalı eylem hazırlığında olan PKK/YPG'li terörist Ahmet Al Hac Ömer'i yakaladı Suriye Geçici Hükümeti'nin askeri polisi, MİT'in istihbaratıyla PKK/YPG'li Ahmet Al Hac Ömer'i yakaladı. Teröristin evinde, uzaktan kumandalı EYP bulundu. Bu EYP'ler, suikast ve bombalama eylemlerinde kullanılacaktı.