MİT Suriye'de bombalı eylem hazırlığında olan PKK/YPG'li terörist Ahmet Al Hac Ömer'i yakaladı

Suriye Geçici Hükümeti'nin askeri polisi, MİT'in istihbaratıyla PKK/YPG'li Ahmet Al Hac Ömer'i yakaladı. Teröristin evinde, uzaktan kumandalı EYP bulundu. Bu EYP'ler, suikast ve bombalama eylemlerinde kullanılacaktı.

MİT Suriye'de bombalı eylem hazırlığında olan PKK/YPG'li terörist Ahmet Al Hac Ömer'i yakaladı
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PKK/YPG'li Ahmet Al Hac Ömer, TSK ve SMO güçlerini hedef alan eylem planlarken MİT'in istihbaratı sayesinde ele geçirildi. Terör örgütü, Ömer'i bomba düzeneği ve suikast eğitimi verdi. Güvenlik kaynakları, Ömer'in 2022-2023 yıllarında Münbiç ve civarına EYP gönderdiğini belirledi.

Terörden temizlenen bölgelerde, TSK ve SMO güçlerini hedefleyen terörist, MİT’in istihbaratıyla yakalandı. Suriye Geçici Hükümeti’nin askeri polisi, teröristi gözaltına aldı.

Suikast ve bombalama eylemleri için uzaktan kumandalı EYP hazırlayan teröristin evinde arama yapıldı. Aramada, EYP'ler bulundu.

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