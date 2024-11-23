MİT, Tarih Belgelerini '100 Yıllık' Projesi ile Yayınladı

MİT'in Tarihî Belge Projesi: '100 Yıllık'

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), tarihî belgeler ve fotoğraflardan oluşan "100 Yıllık" adlı çalışmasını resmi internet sitesinde erişime açtı. Bu çalışma, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi önemli isimlere ait belgeleri de içermektedir.

Özel Koleksiyon Altında Gezinti

MİT'in internet sitesindeki "Özel Koleksiyon" bölümünde yer alan "100 Yıllık" sekmesi, Trablusgarp, Kafkas İslam Ordusu, Kut'ül Amare, Suriye ve Doğu Afrika gibi bir dizi tarihi konuyu kapsamaktadır. Bu sekmede, Atatürk'ün Trablusgarp Cephesi'nde önemli anlarını gösteren özel fotoğraflar dikkat çekmektedir.

Trablusgarp Cephesi Anıları

Trablusgarp Cephesi'nde Atatürk'ün Nuri Conker ile birlikte yer aldığı, aynı zamanda Şeyh Sunusi tarafından hediye edilen Trablusgarp kıyafetiyle çekilen fotoğraflar da sergileniyor. Ayrıca 1911'e ait, Derne'de kıyafetleriyle denetleme yaptığı anlar vurgulanmakta.

Kafkas İslam Ordusu'na Dair Belgeler

"Kafkas İslam Ordusu" bölümünde, bu ordunun tarihi önemi ve Enver Paşa'nın bu konudaki rolü ele alınmaktadır. Azerbaycan ve Dağıstan'ın kurtarılması için kurulan bu ordunun, bağımsızlık mücadelesi verdiği bilgisine de yer veriliyor.

Süleyman Askeri Bey'in Mücadelesi

Teşkilat-ı Mahsusa'nın ilk başkanı Süleyman Askeri Bey'in 1911'de Trablusgarp'a karşı verdiği mücadele ve hayatı detaylı bir şekilde aktarılmaktadır. Bu bölümde, Süleyman Askeri'nin 1912'de Bingazi Komutanlığı'na atandığı bilgisi de yer almaktadır.

Kut'ül Amare Zaferi

Kut'ül Amare, Osmanlı tarihinin büyük zaferlerinden biri olarak anılmaktadır. Bu zafer, MİT’in "100 Yıllık" kısmında detaylı bir şekilde ele alınırken, Halil Kut Paşa'nın da bu süreçteki rolü vurgulanmaktadır.

Suriye ve Doğu Afrika Çalışmaları

“100 Yıllık” projesinin Suriye bölümünde Cemal Paşa'nın rolü ve Teşkilat-ı Mahsusa'nın Arap milliyetçiliğine karşı faaliyetleri üzerinde durulmaktadır. Doğu Afrika bölümünde ise, Sudan üzerindeki faaliyetler ve Ahmet Mazhar Bey'in role dikkat çekilmektedir.

Tüm bu önemli belgelere erişmek için MİT'in resmi internet sitesindeki "Özel Koleksiyon" sekmesi altında "100 Yıllık" kısmına göz atabilirsiniz.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.