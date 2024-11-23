DOLAR
34,54 0,02%
EURO
36 0,05%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.401.918,59 0,65%

MİT, Tarih Belgelerini '100 Yıllık' Projesi ile Yayınladı

MİT, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait belgelerle birlikte tarihi fotoğrafları '100 Yıllık' projesi altında yayımladı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 10:12
MİT, Tarih Belgelerini '100 Yıllık' Projesi ile Yayınladı

MİT'in Tarihî Belge Projesi: '100 Yıllık'

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), tarihî belgeler ve fotoğraflardan oluşan "100 Yıllık" adlı çalışmasını resmi internet sitesinde erişime açtı. Bu çalışma, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi önemli isimlere ait belgeleri de içermektedir.

Özel Koleksiyon Altında Gezinti

MİT'in internet sitesindeki "Özel Koleksiyon" bölümünde yer alan "100 Yıllık" sekmesi, Trablusgarp, Kafkas İslam Ordusu, Kut'ül Amare, Suriye ve Doğu Afrika gibi bir dizi tarihi konuyu kapsamaktadır. Bu sekmede, Atatürk'ün Trablusgarp Cephesi'nde önemli anlarını gösteren özel fotoğraflar dikkat çekmektedir.

Trablusgarp Cephesi Anıları

Trablusgarp Cephesi'nde Atatürk'ün Nuri Conker ile birlikte yer aldığı, aynı zamanda Şeyh Sunusi tarafından hediye edilen Trablusgarp kıyafetiyle çekilen fotoğraflar da sergileniyor. Ayrıca 1911'e ait, Derne'de kıyafetleriyle denetleme yaptığı anlar vurgulanmakta.

Kafkas İslam Ordusu'na Dair Belgeler

"Kafkas İslam Ordusu" bölümünde, bu ordunun tarihi önemi ve Enver Paşa'nın bu konudaki rolü ele alınmaktadır. Azerbaycan ve Dağıstan'ın kurtarılması için kurulan bu ordunun, bağımsızlık mücadelesi verdiği bilgisine de yer veriliyor.

Süleyman Askeri Bey'in Mücadelesi

Teşkilat-ı Mahsusa'nın ilk başkanı Süleyman Askeri Bey'in 1911'de Trablusgarp'a karşı verdiği mücadele ve hayatı detaylı bir şekilde aktarılmaktadır. Bu bölümde, Süleyman Askeri'nin 1912'de Bingazi Komutanlığı'na atandığı bilgisi de yer almaktadır.

Kut'ül Amare Zaferi

Kut'ül Amare, Osmanlı tarihinin büyük zaferlerinden biri olarak anılmaktadır. Bu zafer, MİT’in "100 Yıllık" kısmında detaylı bir şekilde ele alınırken, Halil Kut Paşa'nın da bu süreçteki rolü vurgulanmaktadır.

Suriye ve Doğu Afrika Çalışmaları

“100 Yıllık” projesinin Suriye bölümünde Cemal Paşa'nın rolü ve Teşkilat-ı Mahsusa'nın Arap milliyetçiliğine karşı faaliyetleri üzerinde durulmaktadır. Doğu Afrika bölümünde ise, Sudan üzerindeki faaliyetler ve Ahmet Mazhar Bey'in role dikkat çekilmektedir.

Tüm bu önemli belgelere erişmek için MİT'in resmi internet sitesindeki "Özel Koleksiyon" sekmesi altında "100 Yıllık" kısmına göz atabilirsiniz.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısında 4 Ölü, 23 Yaralı
2
Tekirdağ'da Öğretmenler Korosu Geçmişe Yolculuk Ettiriyor
3
Tunceli'de Yeni Dönem: Vali Bülent Tekbıyıkoğlu Başkan Vekili Olarak Göreve Başladı
4
MİT, Tarih Belgelerini '100 Yıllık' Projesi ile Yayınladı
5
Ticaret Bakanlığı'ndan Hızlı Kargo Dolandırıcılığı Uyarısı
6
Düzce'de Öğrencilerden Duygu Dolu Hediye: 'Senden Daha Güzel' Şarkısıyla Öğretmenleri Şaşırttılar
7
Gündem 23 Kasım 2024: İstanbul Energy Forum'dan Deprem Desteklerine

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak