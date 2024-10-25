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MİT'ten Açıklama: 120 PKK/YPG Hedefi Vuruldu

MİT, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısının ardından 120 PKK/YPG hedefinin imha edildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 10:20
MİT'ten Açıklama: 120 PKK/YPG Hedefi Vuruldu

MİT'ten Kritik Açıklama

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), TUSAŞ'a yönelen hain terör saldırısının ardından önemli bir harekât gerçekleştirdi.

Terör Hedeflerine Yönelik Operasyon

MİT, tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'ye ait toplam 120 hedefin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi. Bu operasyon, ulusal güvenliğin sağlanması adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sonuç olarak

Bu süreç, MİT'in terörle mücadelede kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor ve ülke güvenliğinin korunmasına yönelik çabaların sürdüğünü gösteriyor.

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