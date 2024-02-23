MİT'ten nokta atışı operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu kaçamadan yakayı ele verdi

PKK/KCK terör örgütünün sözde yöneticileri arasında yer alan Mazlum Mardin kod adlı Murat KIZIL, Avrupa’ya sığınma planını gerçekleştiremeden yakayı ele verdi. MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü sınır ötesi operasyonla terörist Murat KIZIL’ın saklanmakta olduğu yer belirlendi.
MİT’in titiz çalışmaları sayesinde adım adım takip edilen Mazlum Mardin kod adlı terörist, Avrupa’ya iltica etmek isterken MİT’in tuzağına düştü. Türkiye’ye getirilerek gözaltına alınan Murat KIZIL, adaletin önüne çıkarıldı.
PKK/KCK terör örgütüne 2015’te katılan Murat KIZIL, Suriye ve Irak’taki sözde yönetim kademesinde yer aldı. Murat KIZIL, Terör Örgütüne Üyelik suçlamasıyla arananlar listesindeydi.