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MİT'ten yerin 160 km derinliğinde operasyon: Terör örgüt üyesi Faik Aydın etkisiz hale getirildi

MİT'ten yerin 160 km derinliğinde operasyon: Terör örgüt üyesi Faik Aydın etkisiz hale getirildi Terör örgütleriyle mücadele eden güvenlik güçleri bir başarı daha elde etti. Irak sınırına 160 kilometre uzaklıktaki bir bölgede yapılan operasyonda Faik Aydın adlı terörist öldürüldü.