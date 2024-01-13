MİT'ten yerin 160 km derinliğinde operasyon: Terör örgüt üyesi Faik Aydın etkisiz hale getirildi
Terör örgütleriyle mücadele eden güvenlik güçleri bir başarı daha elde etti. Irak sınırına 160 kilometre uzaklıktaki bir bölgede yapılan operasyonda Faik Aydın adlı terörist öldürüldü.
Terörle mücadele daha da güçlenerek devam ediyor. 9 askerin şehit olmasının üstüne Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT aralıksız olarak teröristlere saldırılarını sürdürüyor.
Alınan bir son dakika bilgisine göre terör örgütü PKK/KCK'nın Avrupa'dan militan sağlayan Faik Aydın adlı terörist, MİT'in Irak sınırının 160 kilometre içinde gerçekleştirdiği operasyon sonucunda öldürüldü.