MİT ve İstanbul Emniyetinden PKK/KCK'nın Finlandiya Yapılanmasına Operasyon

MİT ve İstanbul Emniyetinden Önemli Bir Operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Mehnaz Omari'nin Yakalanması

Operasyon sırasında, "Naze Ad" kod adlı İran uyruklu Mehnaz Omari İstanbul'da yakalandı. Güvenlik kaynaklarına göre, Omari'nin Finlandiya'daki terör örgütü PKK/KCK kadroları ile örgüt yönetimi arasında koordinasyonu sağladığı tespit edildi.

Örgütteki Rolü ve Etkinlikleri

Omari'nin ayrıca, PKK/KCK için kişinin aktarımı ve finans sağlama görevlerinde de yer aldığı öğrenildi. Finlandiya'da örgüt adına çeşitli eylem ve etkinlikleri organize ettiği de bildirilmektedir.

Ulaşılan Bilgiler

Mehnaz Omari'nin yakalanması ile birlikte örgütün Finlandiya yapılanmasına dair birçok yeni bilgilerin elde edildiği ifade ediliyor. Operasyonun detayları ve elde edilen bilgiler ışığında çalışmaların devam edeceği belirtiliyor.