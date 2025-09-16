MKE Roket Fabrikası patlaması davasında savcı mütalaasını açıkladı

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü'ne bağlı Elmadağ Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 10 Haziran 2023 tarihinde meydana gelen patlama sonucu 5 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin 6 sanığın yargılandığı dosyada savcı esasa ilişkin görüşünü bildirdi.

Duruşmada savunmalar ve bilirkişi raporu

Duruşmada tutuksuz sanıklar Zafer Sarı, Oktay Armağan, Ahmet Atasoy, Durdu Uğur Şık, Kuntay Karabacak ve Aynur Karabaş ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, dosyaya gelen bilirkişi raporuna ilişkin itiraz dilekçelerinin bulunduğunu belirtti ve sanıklara savunma hakkı tanıdı.

Sanık Şık savunmasında, alınan raporlarda kurallara uygun çalışılmadığının ve tesisin insan hayatını koruyacak şekilde düzenlendiğinin belirlendiğini savunarak şunları söyledi: "Tüm sistemler otomatik. Vanaların çalışması da el değmeksizin, uzaktan kumanda odasından yürütülüyor. Şahsıma yapılan suçlamalar afaki suçlamalardır. Bilirkişi raporunu kabul etmiyorum. Bir eksiksizlik, uygunsuzluk olmadı, yapılan işlem kural dışıydı bunu önleme imkanım yoktu."

Sanık Atasoy, tesisin kamerayla izlendiğini ve personelin otomatik sistemi manuel olarak durdurduğunu ileri sürerek, "Rahmetli Mehmet Kutlu'nun bir gün önce yapmadığı bir işi, gün sonu raporunda yapıldı göstermesi ve başkasına tarifle yaptırması kusurlu olduğunu gösterir. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık Sarı ise bilirkişi raporuna itiraz ederek sistemin 1986'da yapılmış 40 yıllık bir sistem olduğunu ve buna göre değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti: "Raporda inisiyatif çalışana bırakılmıştır denmiş ama bu sistemin gerektirdiği bir işleyiş. Bu bir inisiyatif bırakma değil, sistemin işleyiş biçimi. Usta kendi yapması gereken şeyi başkasına yaptırarak işlemi gerçekleştiriyor. Vanalar yanlış sırayla açılıyor ve patlama gerçekleşiyor. Beraatımı talep ediyorum."

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek mahkemeden beraat talep etti. Taraf avukatları mevcut bilirkişi raporunu kabul etmediklerini, yeni rapor alınmasını istediklerini ifade etti.

Savcının esasa ilişkin mütalaası

Cumhuriyet savcısı, sanıklar Zafer Sarı, Oktay Armağan, Ahmet Atasoy, Durdu Uğur Şık ve Aynur Karabaş hakkında tali kusurlu görüldüklerini belirterek taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, sanık Kuntay Karabacak hakkında ise kusurlu olmadığı anlaşılacağından beraatini istedi.

Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma için ek süre talep etti. Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı beyanda bulunulması için taraflara süre vererek duruşmayı 2 Aralık tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

Elmadağ'daki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 10 Haziran 2023 tarihinde meydana gelen patlamada işçiler Ahmet Ünal, Fırat Elverir, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem ve Mehmet Kutlu hayatını kaybetmişti.

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olaydan bir gün önce üretilen 4 kilo 800 gram jelatinit dinamitin paketleme tezgahındaki şanzıman arızası nedeniyle işlenip paketlenmeden depoya kaldırıldığı, olay günü fazla mesaiye gelen personelin bulunduğu sırada patlamanın meydana geldiği belirtildi. İddianamede sanıklar Durdu Uğur Şık, Kuntay Karabacak, Aynur Karabaş, Zafer Sarı, Oktay Armağan ve Ahmet Atasoy hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.