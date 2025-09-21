Modi'den 'Yerli Ürünleri Tercih Edin' Çağrısı — Rus Petrolü ve ABD Gerilimi

Yayın Tarihi: 21.09.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 21:39
Başbakan Narendra Modi, tüketicileri ve KOBİ'leri yerli üretime yönelmeye davet etti

India Today gazetesinin haberine göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ulusa sesleniş konuşmasında Rus petrolü ithalatı nedeniyle ABD ile artan ticaret ve tarife geriliminin ardından ülke ekonomisini destekleme çağrısında bulundu.

Modi, yerel üretimi güçlendirmek ve ulusal ekonomiyi korumak amacıyla Hindistan vatandaşlarından yerli ürünlere öncelik vermelerini istedi.

Hindistan'ın özgürlük hareketinde yerli ürünlerin önemine değinen Modi, "Gururla söyleyin, swadeshi (yerli) alıyorum."

Modi, daha fazla farkındalık ve bilinçli tüketici tercihleri gerektiğini vurgulayarak, "Çoğu zaman cebimizdeki tarağın Hindistan'da mı yoksa yurt dışında mı üretildiğini bile bilmiyoruz. Ülkemizin gençlerinin emekleriyle üretilen, oğullarımızın ve kızlarımızın terini taşıyan, Hindistan'da üretilmiş ürünleri satın almalıyız." ifadelerini kullandı.

Başbakan, küçük ve orta ölçekli işletmeleri yüksek kaliteli yerli üretim yapmaya çağırarak, "Küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz Hindistan'ın altın yıllarında ekonomiye katkı sağlayan unsurlardı. O döneme geri dönmemiz gerekiyor." dedi.

Haberde ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın ağustos ayında Hindistan'ın "Rus petrolü satın aldığı" gerekçesiyle mevcut yüzde 25 karşılıklı tarife oranına ek olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı almasının iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdığı hatırlatıldı.

Modi'nin, Washington ile işbirliğini yeni seviyelere taşıma konusunda Donald Trump ile hemfikir olduğu bilgisiyle konuşma sonlandı.

