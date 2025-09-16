Modi ve Trump, Hindistan-ABD İşbirliğini Yeni Zirvelere Taşıma Konusunda Anlaştı

Kritik telefon görüşmesi sonrası işbirliği vurgusu

Başbakan Narendra Modi, ABD Başkanı Donald Trump ile Washington ile işbirliğini yeni seviyelere taşıma konusunda hemfikir olduklarını duyurdu.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Trump'ın kendisini telefonla arayarak doğum gününü kutladığını belirtti.

Başbakan, Trump ile paylaştığı görüşmenin ardından, kendisinin de Trump gibi "Hindistan-ABD Kapsamlı ve Küresel Ortaklığını yeni zirvelere taşımakta kararlı" olduğunu ifade etti.

Ayrıca Modi, Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik girişimlerini desteklediklerini kaydetti.

Hatırlanacağı üzere, Trump ağustosta Hindistan'a "Rus petrolü aldığı" gerekçesiyle yüzde 25'in üzerine ilave yüzde 25 daha tarife uygulama kararı almıştı.