Modi ve Trump, Hindistan-ABD İşbirliğini Yeni Zirvelere Taşıma Konusunda Anlaştı

Modi, Trump ile Hindistan-ABD ortaklığını yeni zirvelere taşımada hemfikir olduğunu ve Trump'ın Rusya-Ukrayna barış girişimlerini desteklediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 21:07
Kritik telefon görüşmesi sonrası işbirliği vurgusu

Başbakan Narendra Modi, ABD Başkanı Donald Trump ile Washington ile işbirliğini yeni seviyelere taşıma konusunda hemfikir olduklarını duyurdu.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Trump'ın kendisini telefonla arayarak doğum gününü kutladığını belirtti.

Başbakan, Trump ile paylaştığı görüşmenin ardından, kendisinin de Trump gibi "Hindistan-ABD Kapsamlı ve Küresel Ortaklığını yeni zirvelere taşımakta kararlı" olduğunu ifade etti.

Ayrıca Modi, Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik girişimlerini desteklediklerini kaydetti.

Hatırlanacağı üzere, Trump ağustosta Hindistan'a "Rus petrolü aldığı" gerekçesiyle yüzde 25'in üzerine ilave yüzde 25 daha tarife uygulama kararı almıştı.

