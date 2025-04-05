Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında havan topu saldırısı gerçekleştirildi. Olayda 2 sivil yaralandı.
Saldırı, başkent Mogadişu'nun Boondheere ve Warta Nabada ilçeleri sınırlarında, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yaklaşık bir kilometre mesafede düzenlendi.
Olay anında orada bulunan görgü tanığı Abdirahan Kanaf, saldırıda yaralanan kişilerin hastaneye kaldırıldığını aktardı. Saldırının hedefinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı olduğu belirtilirken, güvenlik güçlerinin olay yerinde inceleme yaptığı ifade edildi.
Henüz saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştır.