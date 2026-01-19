Moleküler İnceleme ile Tiroid Hastaları Gereksiz Ameliyattan Kurtuluyor

Doç. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, moleküler inceleme testiyle tiroit nodüllerinde gereksiz ameliyatların ve ömür boyu ilaç kullanımının önlendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:47
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 11:47
Moleküler İnceleme ile Tiroid Hastaları Gereksiz Ameliyattan Kurtuluyor

Moleküler İnceleme ile Tiroid Hastaları Gereksiz Ameliyattan Kurtuluyor

Medicana International Samsun Hastanesi doktorlarından Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Doç. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, moleküler inceleme testi sayesinde tiroit hastalarının gereksiz ameliyatlardan ve ömür boyu ilaç kullanımından kurtulduğunu açıkladı.

Moleküler inceleme tiroit kararlarını değiştiriyor

Doç. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, tiroit nodüllerindeki şüpheli durumlarda eskiden hastaların doğrudan ameliyata alındığını, ameliyat edilenlerin ortalama yüzde 70ine yakınının iyi huylu adenom çıktığını ve bunun gereksiz ameliyatlara yol açtığını belirtti. Son yıllarda dünyada, ülkemizde ve kliniğimizde uygulanan moleküler inceleme yöntemiyle şüpheli nodüllerin kanser olup olmadığı daha net belirlenebiliyor. Bu inceleme tanıyı güçlendiriyor ve ameliyat gerekip gerekmediğine daha güvenilir verilerle karar verilmesini sağlıyor. Bu sayede hastaların gereksiz yere ameliyat olmalarının önüne geçilebiliyor.

Gereksiz ameliyat edilen hastalar ömür boyu tiroit ilacı kullanmak ve her 3-6 ayda bir tiroit hormon düzeylerini kontrol ettirmek zorunda kalıyor. Ameliyat olmayan hastaların ise ilaç kullanmasına gerek kalmıyor; yalnızca takip yeterli oluyor ve bu durum hastaların yaşam konforunu önemli ölçüde etkiliyor.

Klinik süreç ve cerrahi planlama

Kötü huylu çıkan nodüller sonrası yapılacaklara da değinen Doç. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, kliniğe kabul edilen hastalarda önce tru-cut biyopsi yapıldığını ve alınan biyopsi örneği üzerinden moleküler incelemenin gerçekleştirildiğini söyledi. Sonuçlar ortalama 1 ay içinde çıkıyor ve bu süre zarfında tanı netleşmiş oluyor.

Moleküler inceleme sonucu iyi huylu çıktığında hastaların ameliyat olmasına gerek kalmıyor; 6 ayda bir ultrasonografi ile takibi yeterli oluyor. Kötü huylu çıktığında ise moleküler veriler sayesinde kanserin agresif olup olmadığı ve yayılma potansiyeli değerlendirilebiliyor. Böylece uygulanacak cerrahinin kapsamı—daha agresif bir cerrahi mi yoksa lobektomi gibi daha sınırlı bir cerrahi mi—daha sağlıklı şekilde planlanabiliyor.

Doç. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, moleküler inceleme yönteminin tanı doğruluğunu artırarak hem gereksiz cerrahi müdahaleleri azalttığını hem de hastalara daha uygun cerrahi stratejiler sunulmasını sağladığını vurguladı.

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI DOÇ. DR. FEYZİ GÖKOSMANOĞLU

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI DOÇ. DR. FEYZİ GÖKOSMANOĞLU

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gölcük’te Ara Tatil Coşkusu: Tiyatro ve Çocuk Şenlikleri 21-31 Ocak'ta
2
Hayat Hastanesi Mudanya Muhtarlarıyla Buluştu — Yeni Hastane 2027'de Hedefte
3
Karacabey Kahveciler Odası Başkanlığını Selçuk Aytaş Kazandı
4
Soğuk Havada Egzersiz Uyarısı: Kalp Krizi Riski Artıyor
5
Bozdoğan’da Askere Uğurlama: Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı Hediye Edildi
6
Kocaeli'de Kur’an Kurslarına 4 milyon 392 bin 638 TL Malzeme Desteği — Onarımla 2 milyon 44 bin TL Tasarruf
7
Kayseri'de Sağlık Yatırımları Başlıyor: İncesu Diyaliz ve Hacılar Acil İstasyonu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları