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Monica Molina İstanbul'da Müzikseverlerle Buluşuyor

Monica Molina, 27 Eylül'de İstanbul'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde konser verecek.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 12:33
Monica Molina İstanbul'da Müzikseverlerle Buluşuyor

Monica Molina İstanbul'da Konser Verecek

İspanyol pop müziğinin önde gelen isimlerinden Monica Molina, 27 Eylül tarihinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle bir araya geliyor.

Konser Detayları

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, Molina'nın benzersiz vokali, İspanyol gitarının etkileyici melodileriyle buluşacak. Şarkıcının repertuvarında "Pequeño Fado", "Ay Amor", "Oh Amores" gibi unutulmaz eserler yer alacak.

Kariyeri ve Albümleri

Molina, müzik kariyeri boyunca "Despidada", "Vuelo", "De Cal y Arena" ve "A Vida" adında dört albüm yayınlamıştır. "Vuela" albümüyle En İyi Latin Müzik Albümü kategorisinde Grammy adaylığı da bulunmaktadır.

Geleneksel ve Modern Ezgiler

Monica Molina, müziğinde geleneksel İspanyol melodileri ile modern ögeleri harmanlayarak dinleyicilerine eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Bu özel konser, müzikseverler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

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