Montreux Caz Festivali'nde Türk Gecesi Coşkusu

Montreux Caz Festivali'nde Türk Gecesi Heyecanı

İsviçre'nin Montreux şehrinde düzenlenen 59. Montreux Caz Festivali, tarihi bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Türkiye-İsviçre Dostluğu'nun 100. Yılı Kutlaması: Montreux Caz Sanatçıları Vakfı Gecesi" kapsamında birçok önemli konuk bir araya geldi.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Türkiye’nin Bern Büyükelçiliği, Cenevre Başkonsolosluğu ve Montreux Caz Sanatçıları Vakfı (MJAF) işbirliği ile gerçekleştirilen geceye Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Burak Akçapar, Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi Hakan Çakıl, Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, KKTC Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü, ve Montreux Belediye Başkanı Olivier Gfeller katıldı.

Ertegün Kardeşlerin İzleri

Etkinliğin ana teması, İsviçre-Türkiye Dostluk Antlaşması’nın imzasını atan dönemin Bern Büyükelçisi Münir Ertegün'ün oğlu Ahmet ve Nesuhi Ertegün ile Montreux Caz Festivali’nin kurucusu Claude Nobs arasındaki dostluğa dayanıyordu. Bu dostluk, festivalin kuruluşuna önemli katkılarda bulunmuştu.

Müzik ile Dostluk Köprüsü

Konuşma yapan Büyükelçi İncesu, Ertegün kardeşlerin hikayesinin, Türkiye-İsviçre dostluğu açısından anlamlı olduğunu belirtti. Müziğin birleştirici gücünü vurgulayan İncesu, etkinlikte Türk gruplarının yer almasının kendisini mutlu ettiğini ifade etti ve yeni dostluk köprüleri kurulmasını umut etti.

İlham Verici Bir Hikaye

Başkonsolos Zeytinoğlu Özkan ise Ertegün kardeşlerin hikayesinin, Türk toplumunun kültürel katkılarına ışık tuttuğunu söyledi. Aynı zamanda bu hikayenin devam etmesinin önemine dikkat çekerek, etkinliğin gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm isimlere teşekkür etti.

Festivale Türk Müziği Rüzgarı

Montreux Caz Festivali CEO'su Mathieu Jaton, Ertegün kardeşlerin ve Claude Nobs’un New York'ta tanışma hikayesini aktardı. Ardından Telli Davul ve Bilal Karaman gibi Türk grupları sahne alarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Bu özel gece, Türkiye-İsviçre dostluğunu pekiştiren bir etkinlik olarak hafızalara kazındı.

İsviçre'de düzenlenen 59. Montreux Caz Festivali'nde "Türkiye-İsviçre Dostluğu'nun 100. Yılı Kutlaması: Montreux Caz Sanatçıları Vakfı Gecesi" düzenlendi.

İsviçre'de düzenlenen 59. Montreux Caz Festivali'nde "Türkiye-İsviçre Dostluğu'nun 100. Yılı Kutlaması: Montreux Caz Sanatçıları Vakfı Gecesi" düzenlendi.