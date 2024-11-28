Moritanya Cumhurbaşkanı Gazvani'den Siyasi Diyalog Çağrısı

Moritanya Cumhurbaşkanı Gazvani'den Siyasi Diyalog Müjdesi

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani, 29 Haziran’da yapılan seçimlerin ardından ülkede muhalefet ile birlikte geniş kapsamlı bir siyasi diyalog süreci başlatmayı planladığını duyurdu.

Ülkenin bağımsızlığının 64. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen halka hitaben konuşmada, Gazvani, “Hükümet, ulusal konularda istişarede bulunmak amacıyla önümüzdeki aylarda ülkedeki farklı siyasi partilerle iletişim kurmaya başlayacak.” şeklinde ifade etti.

Gazvani, bu diyalog sürecinin kapsamlı, açık sözlü ve sorumlu olacağına dikkat çekerek, kibirden ve kısır tartışmalardan uzak durulacağını vurguladı. Ayrıca, bu sürecin başarılı olabilmesi için yeni bir mekanizmanın oluşturulacağını belirtti.

Gazvani, “Demokrasiyi güçlendirmek, kuvvetler ayrılığı ilkesinin sağlamlaştırılması, yargının reformu ve yargı altyapısının iyileştirilmesi gibi anayasal kurumların geliştirilmesi gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

Hukuk devleti ve gerekli kurumların inşa edilmesinin önemine değinen Gazvani, siyasi diyaloğun Moritanya için ilerleme ve refah sağlaması konusunda umut taşıdığını dile getirdi.

Gazvani’nin 29 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle çıkmasının ardından, muhalefet seçim sürecine itiraz ederek siyasi diyalog talep etmişti.

Moritanya, 1960 yılında Fransa from bağımsızlığını kazanmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.