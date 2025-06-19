Moskova Uluslararası Yaz Flüt Festivali Sanatseverlerle Buluştu

Moskova Uluslararası Yaz Flüt Festivali Başladı

Başkent Moskova, uluslararası sanatçılarla dolup taşan Yaz Flüt Festivaline ev sahipliği yaptı. Festivalin önemli bir parçası olan konser, Skryabin Müzesi'nde gerçekleştirildi ve çok sayıda sanatseveri bir araya getirdi.

Bayramoğulları'ndan Özel Performans

Festivalde, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flütçüsü Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları da sahne aldı. Bayramoğulları, Rusya’nın önde gelen bestecilerinden Vladimir Senegin tarafından kendisine ithaf edilen "Su Oyunu" adlı eserin prömiyerini gerçekleştirdi.

Ustalık Sınıfı Etkinliği

Bununla birlikte, Bayramoğulları, festival kapsamında Rus genç flütistlerle ustalık sınıfı çalışması yaparak deneyimlerini paylaştı. Türk bestecilerin eserleri de konserde seslendirildi.

Moskova Uluslararası Yaz Flüt Festivali, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatırken, kültürel alışverişin de önemli bir platformu oldu.

Rusya'da Moskova Uluslararası Yaz Flüt Festivali düzenlendi. Flüt sanatçıların sahne aldığı konserde, Türkiye'den Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları (fotoğrafta) katıldı.

Rusya'da Moskova Uluslararası Yaz Flüt Festivali düzenlendi. Flüt sanatçıların sahne aldığı konserde, Türkiye'den Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları (fotoğrafta) katıldı.