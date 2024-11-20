MOSSAD'a Casusluk İddiası: 20 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

İsrail istihbaratı tarafından hedef alınan Filistin vatandaşları ve Hamas bağlantılı kişiler hakkında gizli bilgileri toplamakla suçlanan 20 sanığın yargılanması devam ediyor. Sanıkların, İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi (İÇOM) ile bilgileri paylaştığı iddia ediliyor ve her biri için 45 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanıkların Avukatları Savunmalarını Yaptı

Tutuklu sanıklardan Adı Alfunekh'in avukatı Diana Tüylü, müvekkilinin yeğeninden ve Kenya'daki Leyla isimli kız arkadaşından para aldığını belirtti. Alfunekh’in başka biriyle evlendiğini ifade eden Tüylü, "Dosyada suçun maddi unsurlarıyla ilgili hiçbir şey yok. Müvekkilim suçsuzdur, bu suçla ilişkisi yoktur," dedi.

Diğer sanıklar Amal Sallami Ep Sıala ve Mohammed Nur Derviş'in avukatı Mehmet Salih Akay ise, Sıala'nın çalıştığı diş kliniğine ait ödemelere dair dekontların iddianamede yer aldığını savundu. Akay, sanık Sıala’nın, polisin ona söylediği MOSSAD ajanı olduğu bilgisine dayanarak her şeyi anlatmaya başladığını ifade etti ve müvekkilinin casusluk yapmadığını savunarak tahliyesini talep etti.

MOSSAD Ajanlığı İddiaları

Sanık Khaleel İbrahim Younus Basheer'in avukatı Ali Sami Aziz, müvekkilinin Türkiye'ye iltica ettiğini ve casusluk için düşük bir ücretin söz konusu olması durumunun mantıksız olduğunu öne sürdü. Ayrıca, sanığın 250 lira için MOSSAD ajanlığı yapmış olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtmiştir.

Bir diğer tutuklu sanık Mahmud İzzeddin'in avukatı Alaattin Kafalı da, müvekkilinin aile üyelerine yaptığı para transferlerinin detaylarına dikkat çekti. Kafalı, bazı paraların yardıma muhtaç olan kişilere gönderildiğini savunarak, sanığın işinin gereği olarak hareket ettiğini dile getirdi.

İddianame Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, 16'sı tutuklu toplam 20 sanığın, Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik MOSSAD adına "uluslararası casusluk" faaliyetleri yürüttüğü öne sürülüyor. İddianameye göre, MOSSAD’ın, sanıklarla sosyal medya üzerinden iletişim kurarak gizli bilgi topladığı belirtiliyor. Sanıkların hedef aldığı kişilerin bilgilerini, adresleri ve görüntülerini ele geçirip bunları MOSSAD görevlileriyle paylaştıkları ifade ediliyor.

Yargı süreci, diğer sanık avukatlarının beyanları alınmak üzere yarın devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.