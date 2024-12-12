Mossad Direktörü Barnea, Katar Başbakanı ile Gazze'de Ateşkes Görüşmesi Yaptı

Mossad Direktörü Barnea'nın Katar'daki Görüşmesi

İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea, Katar'ın Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze'de ateşkes ve esir takası konularını ele aldı.

Doha'da Gerçekleşen Toplantı

ABD merkezli Axios sitesinin ismi açıklanmayan iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı habere göre, Barnea'nın geçen gün Katar'ın başkenti Doha'yı ziyaret ederek Al Sani ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmelerin İçeriği

İsrailli yetkililer, Barnea ve Al Sani'nin Gazze'deki potansiyel esir takası ve ateşkes anlaşmasını detaylı şekilde görüştüklerini aktardı. Tel Aviv yönetiminin, geçtiğimiz hafta Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması ile ilgili güncellenmiş teklifini Mısır yoluyla Hamas'a ilettiği hatırlatıldı.

Teklifin Detayları

Güncellenen teklifin, agustos ayında müzakere edilen ancak hayata geçirilemeyen anlaşmadan önemli ölçüde farklı olmadığını belirten İsrailli yetkililer, Tel Aviv'in esas olarak anlaşmanın ilk aşamasını bazı değişikliklerle uygulamaya odaklandığını ifade etti.

Esir Sayısı

Gazze Şeridi'nde şu anda yaklaşık 101 İsrailli esirin bulunduğu tahmin ediliyor.