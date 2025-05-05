Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

Motorin kullananlara müjde: 7 Mayıs'ta litre fiyatlarında büyük bir indirim devreye girecek. Son dönemde petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik, sürücülere sevindirici bir haberle sonuçlanacak.

Araç sahipleri için akaryakıt fiyatları, evden çıkmadan önce takip ettikleri en önemli göstergeler arasında yer alıyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki en ufak değişim bile milyonlarca sürücüyü doğrudan etkiliyor. Bu doğrultuda, motorin fiyatlarının önemli bir düşüş göstermesi bekleniyor.

MOTORİNE 1 TL İNDİRİM YOLDA

Akaryakıt sektöründen edinilen bilgilere göre, motorin (mazot) fiyatlarının litre başına 1 TL kadar düşmesi bekleniyor. Piyasa uzmanlarının aktardığı bilgilere göre, bu indirim 7 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ ETKİSİ

Akaryakıt fiyatlarını etkileyen birçok faktör var. Bunlar arasında döviz kuru değişiklikleri, küresel olaylar ve en önemlisi petrol fiyatları yer alıyor. Geçtiğimiz yaz 100 dolara kadar yükselen petrol fiyatları, bu günlerde 60-70 dolar aralığında seyrediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş eğiliminin motorin fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.

Öte yandan, döviz kurundaki stabil seyrin de ham petrol maliyetindeki düşüşün pompa fiyatlarına doğrudan yansıtılmasına katkı sağladığı ifade ediliyor.

7 MAYIS'TA MOTORİNE İNDİRİM UYGULANACAK

Motorin fiyatlarına yapılacak 1 TL'lik indirimin ne zaman pompa fiyatlarına yansıyacağı, sektör yetkilileri tarafından 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi. Araç sahipleri için bu tarihin büyük bir önem taşıdığı aşikar.