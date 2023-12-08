Motorinde tabela tekrar değişti! Mazota bir kez daha indirim geldi!

Uzun bir süre sessizliğini koruyan motorin fiyatlarında peş peşe indirim haberleri geliyor. 7 Aralık tarihli yapılan indirimlere ek olarak bugün (8 Aralık) itibari ile yeniden indirim geldi. Peki son güncelleme ile akaryakıt fiyatları nasıl oldu? İşte ayrıntılar!

Motorinde tabela tekrar değişti! Mazota bir kez daha indirim geldi!
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Haziran ayından bu yana sabitliğini koruyan petrol fiyatlarının en düşük seviyesini bulduğu bugünlerde akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. 7  aralık perşembe günü yapılan 1 lira 30 kuruş indirim haberinin ardından bugün de yeni bir indirim haberi geldi. Mazota gelen indirimin yanı sıra benzin fiyatlarında anlık olarak bir değişim olmadığı görüldü.

Uzun bir aranın ardından peş peşe gelen akaryakıt indirimleri sonucunda İstanbul, İzmir, Ankara ve çeşitli illerde tabelalarda nasıl değişiklikler oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları..

akaryakıt-indirimi

7 Aralık'ta motorine yapılan 1 lira 30 kuruşluk indirimin hemen ardından bugün ikindi indirim haberi geldi. Bu güncellemenin ardından motorinde litre fiyat 88 kuruş oldu. Gece yarısı yapılan indirim bildirisi sabah saatlerinde tabelalara yansıdır. Akaryakıt fiyatlarındaki son durum ise ortalama olarak şu şekilde:

İstanbul Avrupa yakası: 35.36 TL

Ankara: 36.04 TL

İzmir: 36.25 TL

Adana: 36.53 TL

Bursa: 36.11 TL

Antalya: 36.77 TL

Diyarbakır: 36.84 TL

Trabzon: 36.42 TL

akaryakıt-indirimi

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimlere rağmen benzin fiyatları sabitliğini koruyor. Güncel olarak benzin fiyatlarının ortalama

İstanbul’da 34,55 TL

Ankara’da 35,21 TL

İzmir’de 35,31 TL 

çerçevesinde seyrettiği belirtiliyor. 

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