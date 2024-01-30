Motorine rekor zam geldi: Zam sonrası akaryakıtlarda güncel ücretler nasıl oldu? İşte yanıtı!

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarındaki son durumu merakla izliyor. Son zamanlarda Brent Petrol ve döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle Benzin, Motorin ve LPG için ardı ardına zamlar yapılmıştı. Motorin fiyatı 40 lirayı geçtikten sonra dün gece yarısına doğru Motorine bir zam daha geldi. Peki Motorin fiyatı ne kadar arttı? Benzin ve LPG fiyatları da zamlandı mı?

Motorin fiyatı dün gece yarısına doğru 1 lira 38 kuruş arttı. Bu zam, Motorin fiyatının geçerli olduğu andan itibaren uygulanmaya başladı.





BENZİN VE LPG FİYATLARI ARTACAK MI?

Benzin ve LPG için şimdilik zam yapılması planlanmıyor

GÜNCEL YAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gelen zamla birlikte akaryakıt tabelalarına yansıyan değişiklikler şu şekilde oldu:





BENZİN ÜCRETLERİ

İstanbul Avrupa'da Benzinin litre ücreti 38,34

İstanbul Anadolu'da Benzinin litre ücreti 38,25

Ankara'da Benzinin litre ücreti 39,01 TL

İzmir'de Benzinin litre ücreti 39,22 TL

MOTORİN ÜCRETLERİ

İstanbul Avrupa'da Motorin litre ücreti 41,68

İstanbul Anadolu'da Motorin litre ücreti 41,61

Ankara'da Motorin litre ücreti 42,41

İzmir'de Motorin litre ücreti 42,62

LPG ÜCRETLERİ

İstanbul Avrupa LPG'nin litre tutarı 20,28 TL

İstanbul Anadolu LPG'nin litre tutarı 19,76 TL

Ankara LPG'nin litre tutarı 20,15 TL

İzmir LPG'nin litre tutarı 19,87 TL