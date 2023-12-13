Motosiklet satışları otomobili geçti, ikinci elde kısıtlama geldi

Türkiye’de motosiklet pazarı, otomobili geride bırakarak tarihi bir başarıya imza attı. Ancak bu başarının ardından, ikinci el araçlarda uygulanan 6 ay 6 bin kilometre kuralı, motosikletlere de uygulanmaya başladı. Ticaret Bakanlığı, bugün Resmi Gazete’de yayımladığı kararla, bu kuralın 1 Temmuz 2024’e kadar geçerli olacağını duyurdu.

Motosiklet satışları otomobili geçti, ikinci elde kısıtlama geldi
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Türkiye’de motosiklet satışları, otomobil satışlarını ilk kez geçerek rekor kırdı. Ancak bu durum, ikinci el motosiklet alıcı ve satıcılarını zor durumda bıraktı. Ticaret Bakanlığı, ikinci el araçlarda uygulanan 6 ay 6 bin kilometre kuralını, motosikletlere de getirdiğini açıkladı. Bu karar, 1 Temmuz 2024’e kadar yürürlükte kalacak.

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışlarında uygulanan 6 ay 6 bin kilometre kuralının, motosikletlere de uygulanacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, motorlu kara taşıtı ticareti yapan kişiler, yeni bir motosikleti altı ay veya 6 bin km yol geçmeden satışa sunamayacak. Bu kural, 1 Ocak 2024’ten itibaren 1 Temmuz 2024’e kadar geçerli olacak. Bakanlık, bu süreyi altı aya kadar uzatma yetkisine de sahip olacak. 

İkinci el motosiklet kısıtlaması, Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el araç satışlarında uyguladığı bir düzenlemedir. Buna göre, motorlu kara taşıtı ticareti yapan kişiler, yeni bir motosikleti altı ay veya 6 bin km yol geçmeden satışa sunamazlar. Bu kural, 1 Ocak 2024’ten itibaren 1 Temmuz 2024’e kadar geçerli olacak. Düzenleme, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapma yetki belgesine sahip olan ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkar işletmelerini kapsamayacağı belirtiliyor.

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