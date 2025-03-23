Motosiklet Tutkunları Gelibolu Yarımadası'nda Şehitlere Saygı Büyüttü

Gelibolu Yarımadası'nda motosiklet tutkunları, şehitler için anlamlı bir sürüş etkinliği düzenledi.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 13:10
Motosiklet Tutkunları Gelibolu Yarımadası'nda Şehitlere Saygı Büyüttü

Motosiklet Tutkunları Gelibolu Yarımadası'nda Buluştu

Gelibolu Yarımadası, motosiklet tutkunlarının tarihi bir anmaya ev sahipliği yaptı. Çanakkale şehitlerine saygı duruşu amacıyla gerçekleştirilen bu anlamlı sürüş, Türkiye Motosiklet Federasyonu'na bağlı derneklerin katılımıyla düzenlendi.

Yaklaşık 2 Bin Motosikletli Korteji

Yurdun dört bir yanından gelen yaklaşık 2 bin motosikletli, Eceabat İskelesi'nden başlayan yarımada turunda bir araya geldi. Etkinlikte, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek de sürücülere eşlik etti.

Trafik Güvenliği Önemli Vurgu

Polis ekipleri, motosikletlere "Bir kural, bir ömür boyu sürecek fark yaratır" logolu çıkartmalar yapıştırarak sürücülere trafik güvenliğinin önemini hatırlattı. Katılımcılara koruyucu ekipman kullanımı, kask takma ve trafik kurallarına uyma konusunda uyarılarda bulunuldu.

Şehitler Abidesi'nde Anma

Eceabat’tan yola çıkan motosikletliler, bölgede yer alan şehitlik ve anıtları ziyaret ettikten sonra turu Şehitler Abidesi'nde noktaladı. Bu etkinlik, hem motosiklet tutkunları hem de şehitler için anlam dolu bir anma fırsatı sunmuş oldu.

Çanakkale'de, Gelibolu Yarımadası'nda motosiklet tutkunları tarafından Çanakkale şehitlerine saygı...

Çanakkale'de, Gelibolu Yarımadası'nda motosiklet tutkunları tarafından Çanakkale şehitlerine saygı sürüşü gerçekleştirildi. Türkiye Motosiklet Federasyonuna bağlı motosiklet derneklerinin katılımlarıyla düzenlenen etkinlikte yurdun dört bir yanından gelen yaklaşık 2 bin motosikletli kortej oluşturdu.

Çanakkale'de, Gelibolu Yarımadası'nda motosiklet tutkunları tarafından Çanakkale şehitlerine saygı...

Çanakkale'de, Gelibolu Yarımadası'nda motosiklet tutkunları tarafından Çanakkale şehitlerine saygı sürüşü gerçekleştirildi. Türkiye Motosiklet Federasyonuna bağlı motosiklet derneklerinin katılımlarıyla düzenlenen etkinlikte yurdun dört bir yanından gelen yaklaşık 2 bin motosikletli kortej oluşturdu.

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Motosiklet Tutkunları Gelibolu Yarımadası'nda Şehitlere Saygı Büyüttü

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