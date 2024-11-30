Mozambik Cumhurbaşkanı Nyusi’den Şiddet Olaylarına Son Çağrısı

Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi, 9 Ekim'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası patlak veren protesto gösterileri ve şiddet olaylarının sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Nyusi, söz konusu olayların ülkede karmaşaya yol açtığını ve bu sorunun çözümü için soğukkanlı bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini ifade etti. "Ülke kargaşaya sürüklendi ve her yer ölüm, yıkım ve yağmayla dolu" diyen Nyusi, protestoların neden olduğu yıkımın ne pahasına olursa olsun durdurulması gerektiğini vurguladı.

Göstericilere yönelik olarak, kamusal ve özel altyapının tahrip edilmesine son vermeleri ve güvenlik güçleriyle çatışmaktan kaçınmaları çağrısında bulunan Nyusi, "Herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine inanıyorum. Herkes elinden gelenin birazını yaparsa bu yıkım duracaktır," ifadelerini kullandı.

Mozambik'te Seçim Süreci

9 Ekim'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerini, iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesi (FRELIMO) adayı Daniel Chapo kazanmıştı. Chapo, oyların yüzde 71'ini alarak birinci olurken, en yakın rakibi Podemos Partisi adayı Venancio Mondlane oyların yüzde 20'sini elde etti.

Seçimlerin ardından muhalefet partileri, hile yapıldığını öne sürerek ülke genelinde protesto çağrısı yaptı. Bu süreçte, Mondlane’nin danışmanı ve Mozambik Kalkınma İyimser Partisi'nin avukatı Elvino Dias ile parti üyesi Paulo Guambe, 18 Ekim’de başkent Maputo'da vurularak hayatını kaybetti.

Protestolar dolayısıyla Mozambik ile Güney Afrika arasındaki sınır kapısı geçici olarak kapatılmıştı. Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada seçim sonrası yaşanan şiddet ve son dönemdeki cinayetlerden duyduğu derin endişeyi dile getirdi ve yaşananları kınadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.