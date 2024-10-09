Mozambik'te Genel Seçimler İçin Heyecan Başladı

Mozambik'te Seçim Günü

Mozambik'te kayıtlı seçmenler, yeni Cumhurbaşkanını, milletvekillerini ve eyalet valilerini seçmek için oy verme işlemlerine başladı. Ülkede, iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesi (FRELIMO) 49 yıllık iktidarını sürdürmeyi hedefliyor.

Seçimlerdeki Yarış

Seçimlerin başlangıcında, 17 milyon kayıtlı seçmenden çoğu sabah saatlerinden itibaren sandık başına giderek oy kullandı. Mozambik Ulusal Seçim Komisyonu (CNE), bu yıl 36'dan fazla siyasi partinin katıldığı genel seçimlerin önemine vurgu yaptı.

Adaylar Arası Rekabet

Mozambik Anayasa Konseyi'nin onayıyla, Cumhurbaşkanlığı için dört aday yarışıyor. İktidardaki FRELIMO partisinin adayı Daniel Chapo, iki dönem boyunca görev yapan mevcut Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi'nin yerine geçmeyi hedefliyor. Chapo'nun ise bağımsız aday Venancio Mondlane ile sıkı bir rekabet içinde olması bekleniyor. Ayrıca, eski isyancı hareket olan Mozambik Ulusal Direnişi Partisi'nin (Renamo) adayı Ossufo Momade ve Mozambik Demokratik Hareketi'nden (MDC) Lutero Simango da yarışta yer alıyor.

Seçim Sonrası Süreç

Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi, önümüzdeki yıl ocak ayında ikinci 5 yıllık dönemi sona erdikten sonra görevine veda edecek. Oy sayım işlemleri tamamlandıktan sonra sonuçların en geç 15 gün içerisinde Anayasa Konseyi'ne iletilmesi planlanıyor.