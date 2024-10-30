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Mozambik'te Seçim Sonrası Protestolar ve Grev Çağrıları

Mozambik'te seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet, grev ve gösteri düzenleme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 12:08
Mozambik'te Seçim Sonrası Protestolar ve Grev Çağrıları

Mozambik Seçimlerinde İtiraz ve Protesto Çağrıları

Mozambik'te 9 Ekim tarihinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimini iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesi (FRELIMO) adayı Daniel Chapo kazandı. Chapo, oyların yüzde 71'ini alarak birinci oldu, fakat en yakın rakibi Podemos Partisi lideri Venancio Mondlane yalnızca yüzde 20 oy ile takip etti.

Grev ve Gösteri Çağrısı

Seçim sonuçlarına itiraz eden Mondlane, taraftarlarına bir hafta boyunca grev ve gösteri düzenleme talimatı verdi. Destekçilerinin yarından itibaren ülke genelinde toplanmasını isteyen Mondlane, 7 Kasım'da başkent Maputo'da büyük bir gösteri düzenleyeceklerini duyurdu.

Mondlane, "Çok zor bir döngüye başlamak üzereyiz. Siz ve ben bu ülke için bir şeyler yapmalıyız. Maputo şehrinin tamamını dolduracağız ve bir haftalık grev bu sefer acı verici olacak. Ülkemiz için kendimizi feda etmeliyiz," şeklinde konuştu.

Yaşanan Şiddet Olayları

Seçimlerde hile yapıldığını savunan muhalefet partileri, ülke genelinde protesto yürüyüşleri gerçekleştirdi. Bu gösteriler sırasında en az bir göstericinin hayatını kaybettiği bildirilmiştir. Ayrıca, Mondlane'nin danışmanı ve Mozambik Kalkınma İyimser Partisi'nin avukatı Elvino Dias ve parti üyesi Paulo Guambe, 18 Ekim'de Maputo'da vurularak yaşamlarını yitirdi.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, seçim sonrası yaşanan şiddet ve cinayetlerden dolayı "derin endişe" duyduğunu ifade etmiştir.

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