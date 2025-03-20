MS Hamburg Kruvaziyeri Alanya Limanı'na Demir Attı

Bahama bayraklı MS Hamburg kruvaziyeri, Alanya Limanı'na demirleyerek tatilcilerine muhteşem bir deneyim sundu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 14:33
MS Hamburg Kruvaziyeri Alanya Limanı'na Demir Attı

Bahama bayraklı MS Hamburg adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Rodos Adası'ndan hareket eden 144 metre uzunluğundaki gemi, elverişsiz hava koşulları nedeniyle Antalya Limanı'na yanaşamayınca rotasını Alanya'ya çevirdi.

Alanya Limanı'na ulaşan gemide, çoğunluğu Alman olan 321 yolcu ve 150 personel yer alıyor. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından turistler, çevredeki ören yerlerini ziyaret edip alışveriş yapma imkânı buldu. Aynı zamanda restoran ve kafelerde hoşça vakit geçirdiler.

Lüks gemi, akşam saatlerinde Limasol'a hareket edecek.

İLGİLİ HABERLER

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Ramazan Davulcuları Arasında Bahşiş Kavgası: 15 Yaralı
2
Ergan Kayak Merkezi'nde 137 Santimetre Kar Kalınlığıyla Zirve
3
Hollywood'da 'Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip' Gala Coşkusu
4
Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri
5
Rusya, ABD ile Görüşmelerin Devam Edeceğini Umuyor
6
AB Zirvesi: Rekabetçilik, Savunma ve Ukrayna Gündemi
7
Tokyo Metro Saldırısının Kurbanları 30. Yılda Anıldı

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!