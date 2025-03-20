MS Hamburg Kruvaziyeri Alanya Limanı'na Demir Attı

Bahama bayraklı MS Hamburg adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Rodos Adası'ndan hareket eden 144 metre uzunluğundaki gemi, elverişsiz hava koşulları nedeniyle Antalya Limanı'na yanaşamayınca rotasını Alanya'ya çevirdi.

Alanya Limanı'na ulaşan gemide, çoğunluğu Alman olan 321 yolcu ve 150 personel yer alıyor. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından turistler, çevredeki ören yerlerini ziyaret edip alışveriş yapma imkânı buldu. Aynı zamanda restoran ve kafelerde hoşça vakit geçirdiler.

Lüks gemi, akşam saatlerinde Limasol'a hareket edecek.