MS Hastaları ve Doktorlar Farkındalık Etkinliğinde Bir Araya Geldi

MS Farkındalık Etkinliği Sarıyer'de Gerçekleşti

Türkiye Multipl Skleroz (MS) Derneği tarafından düzenlenen Dünya MS Günü etkinliğinde, MS hastaları ve hekimler bir araya gelerek hem hastalığın güncel durumunu değerlendirdi hem de sanat atölyesi ve nefes egzersizleri ile farkındalık çalışması yaptı.

Hastalığın Güncel Durumu ve Tedavi Yaklaşımları

Etkinlikte konuşan Türkiye MS Derneği Başkanı Doç. Dr. Melih Tütüncü, Türkiye’de yaklaşık 85 bin MS hastası bulunduğunu belirtirken, hastalığın en etkili tedavisinin ilaçlar ve fiziksel aktiviteler olduğunu vurguladı. Tütüncü, bağışıklık sisteminin yanlış çalışması sonrası gelişen hastalığın belirtileri arasında görme kaybı, uyuşma, karıncalanma, idrar tutamama, dengesizlik ve çift görme gibi sorunların yer aldığını aktardı.

Tütüncü, “İlaçlar, bağışıklık sisteminde atak dediğimiz olayın oluşmasını engelliyor. En önemli şey fizik tedavi. Hareketi çok tercih ediyoruz. Bunun için yüzme, yoga gibi etkinliklerde bulunmaya çalışıyoruz.” dedi.

Katılımcılar İçin Motivasyon Kaynağı

Etkinlikte yer alan çeşitli aktivitelerin hasta motivasyonunu artırmada önemli bir rol oynadığını vurgulayan Tütüncü, “Yürüyemeyen hastamız var, onları evden dışarı çıkartalım, nefes aldıralım. İnsanlar buluştuğunda paylaşsınlar, biraz daha mutlu olsunlar.” diye ekledi.

Erken Teşhis ve Tanı Önerileri

Türkiye MS Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serkan Demir, hastaları sanatla buluşturma ve nefes yogası etkinlikleri gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Demir, MS hastası sayısının yaklaşık 50 bin olduğunu ve hastalığın erken teşhisinin önemine dikkat çekerek, “Her uyuşma bel fıtığı değil, her uyuşma stres kaynaklı değil. 24 saatten uzun süren, daha önce olmayan şikayetler nörolojik değerlendirme gerektirir.” şeklinde uyarıda bulundu.

Hastaların Deneyimleri

MS hastası Aydın Azılı, 2007'den beri hastalıkla yaşadığını belirterek sürecini şu şekilde özetledi: “Çift görmeye başlayınca önce göz doktoruna gittim, sonra nörolojiye yönlendirildim. Sol bacağımda uyuşma, yorgunluk oluyordu. Önemsiz zannediyordum ama sonradan anladım ki demek ondanmış. Şu anda ilaç kullanıyorum ve atak yaşamıyorum.”

Türkiye Multipl Skleroz (MS) Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte MS hastaları ve hekimler hem hastalığın güncel durumunu değerlendirdi hem de sanat atölyesi ve nefes egzersizleriyle farkındalık çalışması yaptı. Türkiye MS Derneği Başkanı Doç. Dr. Melih Tütüncü (ortada) ile Türkiye MS Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serkan Demir (solda) programa katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Multipl Skleroz (MS) Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte MS hastaları ve hekimler hem hastalığın güncel durumunu değerlendirdi hem de sanat atölyesi ve nefes egzersizleriyle farkındalık çalışması yaptı. Türkiye MS Derneği Başkanı Doç. Dr. Melih Tütüncü (ortada) ile Türkiye MS Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serkan Demir (solda) programa katılarak konuşma yaptı.