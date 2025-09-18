MSB: 1 PKK'lı Teslim, Hudutlarda 540 Yakalama ve Deniz Tatbikatı

MSB Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı: Operasyonlar, Hudut Güvenliği ve Tatbikatlar

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, TSK'nın faaliyetleri, hudut güvenliği, uluslararası görevler ve önümüzdeki tatbikat programları kamuoyuyla paylaşıldı.

Gazi Günü ve Şehit Mesajı

Aktürk, 19 Eylül Gaziler Günü ile Mustafa Kemal Atatürk'e verilen 'Gazi' ünvanı ve 'Mareşal' rütbesinin verilişinin 104'üncü yıl dönümünü kutladı. Ayrıca Konya'da nöbet esnasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay için Allah'tan rahmet diledi.

Terörle Mücadele ve Saha Faaliyetleri

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milletin huzuru ve devletin bekası için risk ve tehdit unsurlarıyla mücadelesinin sürdüğünü vurgulayarak şunları kaydetti: 'Son bir hafta içinde 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiş, Suriye harekat alanlarındaki Tel Rıfat ve Münbiç'te imha edilen tünel uzunluğu 605 kilometre'ye ulaşmıştır.'

Hudut Güvenliği ve Yakalamalar

Hudutlarda teknoloji destekli sistemlerle kademeli güvenliğin tesis edildiğini belirten Aktürk, yasa dışı geçiş, kaçakçılık ve diğer tehditlere karşı mücadelenin etkin şekilde sürdüğünü aktardı. Buna göre son bir hafta içinde hudutlarda 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 540 kişi yakalanırken, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 6 bin 677 olduğu belirtildi. Aktürk, 'Son bir haftada engellenen 864 şahıs ile birlikte bu yıl içinde engellenen kişi sayısı da 50 bin 308'e ulaşmıştır' dedi. Ayrıca Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde toplam 22 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği ifade edildi.

Uluslararası Görevler ve Diplomasi

Aktürk, TSK'nın uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında üstlendiği sorumluluklarla bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrara katkı sağlamaya devam ettiğini vurguladı. Azerbaycan Türkleri'nin 20 Eylül Egemenlik Gününü kutlayarak 'İki devlet, tek millet anlayışıyla bir ve beraber olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz' dedi.

İsrail ve Gazze Açıklaması

İsrail'in 16 Eylül'de Gazze'ye yönelik kara harekatına ilişkin değerlendirmede bulunan Aktürk, 'İsrail'in, Gazze'de sivil halkı hedef alan saldırıları ve bölge ülkelerine yönelik provokatif eylemleri, Orta Doğu'yu bir kez daha topyekun istikrarsızlığa sürükleme niyetinin açık göstergesidir. Uluslararası toplum, Gazze'de yaşanan sistematik zulüm, devlet terörü ve soykırımı artık görmezden gelemez. Uluslararası toplumu, bölgede barışın ve istikrarın sağlanması adına daha fazla gecikmeden etkili ve caydırıcı adımlar atmaya, İsrail'e yönelik ciddi tedbirler almaya davet ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bakan Güler'in Programı

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 16 Eylül'de Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Nijer Savunma Bakanı ve IKBY Peşmerge Özel Kuvvetler Komutanı ile bir araya geldiğini hatırlattı. Bakan Güler'in Bayburt'ta gerçekleştirilen Merkez Spor Salonu açılışına katıldığı, yarın Bakanlıktaki Atatürk Kültür Sitesi'nde düzenlenecek 'Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi Ünvanı Verilmesi ve 19 Eylül Gaziler Günü' törenine iştirak edeceği ve ardından TEKNOFEST 2025'e katılmak üzere İstanbul'a gideceği bilgisi paylaşıldı.

Türkiye-Mısır Dostluk Denizi Tatbikatı

Aktürk, TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla 22-26 Eylül tarihlerinde Doğu Akdeniz'de Türkiye-Mısır Dostluk Denizi Deniz Harekatı Özel Tatbikatı'nın düzenleneceğini açıkladı. Tatbikata TCG Oruçreis ve TCG Gediz fırkateynleri, TCG İmbat ve TCG Bora hücumbotları ile TCG Gür denizaltısı ve 2 adet F-16 ile Mısır Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılacağı, 13 yıl aradan sonra ilk kez icra edilecek tatbikatın 25 Eylül'deki Seçkin Gözlemci Günü'ne Deniz Kuvvetleri Komutanı ile Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın iştirak edeceği belirtildi.

Diğer Tatbikat ve Ziyaretler

22-26 Eylül tarihlerinde İtalya'da gerçekleştirilecek Italian SMEREX Denizaltı Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'na ilk kez TCG Alemdar ile iştirak edileceği, yine İtalya'da icra edilecek Neptune Strike faaliyetine Anadolu Görev Grubu'nun katılacağı, Anadolu Görev Grubu'nda TCG Anadolu, TCG Gökova fırkateyni, TCG Heybeliada korveti ve TCG I. İnönü denizaltısının yer alacağı ifade edildi. Ayrıca Mısır Deniz Kuvvetleri'ne ait Tahya Mısr ve Fouad Zekry gemilerinin Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı kapsamında Aksaz'a, Endonezya Deniz Kuvvetleri'ne ait İskender Muda gemisinin ise Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi kapsamında Mersin'e liman ziyaretleri yapacağı belirtildi.

Havacılık Gösterileri ve Etkinlikler

Türk Yıldızları'nın 20-21 Eylülde Çekya'da NATO Days in Ostrava Czech Air Force Days 2025 kapsamında ve 22 Eylül'de Gökçeada'nın kurtuluşunun 102'nci yılı kutlama programı kapsamında muharip uçak geçişi planlandığı duyuruldu. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle 17-18 Eylül tarihlerinde Armoni Mızıkası Komutanlığı'nca konser etkinlikleri düzenlendiği; Mehteran Birlik Komutanlığı, Armoni Mızıkası, Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı ve Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Bandosu tarafından kahraman gazilere yönelik konserlerin gerçekleştirileceği bildirildi.

Savunma Sanayisi ve Envantere Alımlar

Aktürk, TSK'yı yerli, milli ve modern teknolojiyle donatma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, 'Son bir haftada Kara Kuvvetleri Komutanlığı'mızca muhtelif miktarda, modernizasyonu tamamlanan M60T tankı ile yeni Nesil Fırtına Obüsü, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi'miz tarafından ise çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır.' ifadelerini kullandı.

Personel ve Askeri Öğrenci Temini

Personel temin işlemlerinin planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini aktaran Aktürk, '15 Eylül'de başlayan 2025 Yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Erbaş Er Temini başvuruları 29 Eylül'e, Türk Silahlı Kuvvetleri 2025 Yılı Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini başvuruları ise 15 Ekim'e kadar yapılabilecektir.' diye konuştu.

