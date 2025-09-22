MSB: Ayder Yaylası'ndaki Mahsur Kalanlar Helikopterle Tahliye Edildi

Rize'de sel sonrası tahliye görüntüleri paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rize'de meydana gelen sel nedeniyle Ayder Yaylası'nda mahsur kalan vatandaşların tahliyesine ilişkin görüntü paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Her durum ve şartta milletimizin yanındayız. Rize'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle görevlendirilen iki helikopterimiz ile Ayder Yaylası'nda mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, tahliye anına ilişkin görüntüler de yer aldı.