MSB: Ayder Yaylası'ndaki Mahsur Kalanlar Helikopterle Tahliye Edildi

MSB, Rize'deki selde Ayder Yaylası'nda mahsur kalan vatandaşların iki helikopterle tahliyesine ilişkin görüntüler paylaştı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 21:56
Rize'de sel sonrası tahliye görüntüleri paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rize'de meydana gelen sel nedeniyle Ayder Yaylası'nda mahsur kalan vatandaşların tahliyesine ilişkin görüntü paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Her durum ve şartta milletimizin yanındayız. Rize'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle görevlendirilen iki helikopterimiz ile Ayder Yaylası'nda mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, tahliye anına ilişkin görüntüler de yer aldı.

