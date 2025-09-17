MSB Bandoları ve Mehteran, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Ücretsiz Konserler

MSB Bandoları ve Mehteran Birliği, Başkent Kültür Yolu Festivali 2025 kapsamında CSO'da halka açık ücretsiz konserler verecek; takvim açıklandı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 14:56
MSB Bandoları ve Mehteran, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Ücretsiz Konserler

MSB Bandoları ve Mehteran Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Ücretsiz Konserler Verecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Bandoları ve Mehteran Birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali 2025 kapsamında Ankara'da halka açık ücretsiz konserler sunacak.

Festival, 20-27 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek; konserler CSO'da bulunan Tarihi Salon ve Ana Salon'da izleyiciyle buluşacak. Konserlere ilişkin detaylı bilgiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Konser Takvimi

20 Eylül Cumartesi, 19.00 - Mehteran Birlik Komutanlığı (CSO Tarihi Salon)

22 Eylül Pazartesi, 20.00 - TÜRKAY Orkestrası (CSO Tarihi Salon)

23 Eylül Salı, 20.00 - Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu (CSO Tarihi Salon)

25 Eylül Perşembe, 20.00 - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu (CSO Tarihi Salon)

26 Eylül Cuma, 20.00 - Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu (CSO Tarihi Salon)

27 Eylül Cumartesi, 20.00 - MSB Armoni Mızıkası Komutanlığı (CSO Ana Salon)

Not: Tüm konserler halka açık ve ücretsizdir. Ayrıntılı bilgi ve güncellemeler için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi internet sitesine bakabilirsiniz.

