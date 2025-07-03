MSB Basın Toplantısında Operasyonlar ve Güvenlik Gelişmeleri Paylaşıldı

MSB Basın Toplantısında Önemli Gelişmeler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulunuldu. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlığın, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.

Terörle Mücadelede Kararlılık Vurgusu

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) tüm tehdit ve tehlikelere karşı kararlılıkla mücadelesinin sürdüğünü vurgulayarak, "Devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında, Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde teröristlere ait barınak ve sığınaklar tespit edilerek etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Hudut Güvenliği ve Yakalamalar

Son bir hafta içerisinde, 203 şahısın yakalandığını belirten Aktürk, yasa dışı geçiş denemesi yapanların sayısının 3 bin 83'e ulaştığını ifade etti. Ayrıca bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısının 40 bin 903 olduğunu da sözlerine ekledi.

Uluslararası İlişkiler ve Libya Vurgusu

Aktürk, Türkiye'nin NATO içindeki aktif rolüne de dikkat çekerek, Somali’nin Milli Günü'nü kutladı ve Libya'da ulusal birliğin sağlanması adına gösterilen çabalara destek verdiklerini belirtti. Aynı zamanda, Libya'dan gelen askeri teknik heyetlerin Türkiye'deki eğitim faaliyetlerine katıldığını duyurdu.

İnsani Yardım ve Uluslararası Hukuk

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştiren Aktürk, bu saldırıların son bulması gerektiğinin altını çizdi. "Gazze'de yaşanan trajedinin bir an evvel son bulması için insani yardımların önündeki engeller kaldırılmalıdır." şeklinde konuştu.

Askeri Kapasite Artışı ve Eğitim Faaliyetleri

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya devam ettiği belirtilerek, Milli Savunma Üniversitesi'nde askeri öğrenci alım sürecinin devam ettiğine dikkat çekildi. Ayrıca, çeşitli uluslararası askeri tatbikatların da yer aldığı önemli eğitim programlarının planlandığı açıklandı.

Sonuç ve Değerlendirmeler

Aktürk, toplantının sonunda, Türkiye ve Libya arasındaki deniz yetki alanlarına ilişkin mutabakat muhtırasının uluslararası deniz hukukuna uygun şekilde hazırlandığını ve iki ülkenin haklarını koruduğunu vurguladı. Bu bağlamda, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yönelik eleştirilerini kabul etmediklerini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.