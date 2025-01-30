MSB Basın Toplantısında Terörle Mücadele Vurgusu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Suriye'nin idari ve coğrafi bütünlüğünün korunması ve terörle mücadele konusunda atılan adımları vurguladı. Aktürk, "Suriye'nin idari ve coğrafi bütünlüğü ile ülkemiz ve bölgemizin barış ve huzuruna kasteden başta PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğiz." dedi.

Teröristler Etkisiz Hale Getirildi

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Irak ve Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü operasyonlarla son bir haftada 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yıl boyunca etkilenen terörist sayısının 278 olduğunu belirten Aktürk, ayrıca geçen hafta içerisinde 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu ifade etti.

Hudut Güvenliği ve Kaçakçıların Yakalanması

Aktürk, hudut güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamada, 5,947 kişinin hududu geçemeden engellendiğini istatistikleriyle paylaştı. Ayrıca, son bir haftada 95 yasa dışı geçiş girişimini engelleyerek, 817 kişinin yakalandığı bilgisini verdi.

Suriye'de Terörle Mücadele Devam Ediyor

Aktürk, Suriye'deki durum hakkında, "Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz" diyerek, Suriye'nin savunma kapasitesinin artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, bakanlıktan bir heyetin Suriye'de teknik görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı.

İsrail ve Filistin Meselesi Üzerine Değerlendirmeler

Lübnan'da sağlanan ateşkese de değinen Aktürk, bu ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve bölgedeki istikrarın sağlanması gerektiğini ifade etti. Aktürk, “Başkent Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip Filistin Devleti'nin kurulması şarttır.” diye ekledi.

Eğitim ve Tatbikat Faaliyetleri

TSK’nın yürüttüğü eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de değinen Aktürk, 20 Ocak’ta Kars’ta başlayan Kış-2025 Tatbikatı'nın başarıyla icra edildiğini duyurdu. Ayrıca, Almanya'da düzenlenen Dynamic Mirage-2025 NATO Deniz Eğitimi Simülasyon Tatbikatı'nın devam ettiğini belirtti.

Savunma Sanayi ve Yerli Ürünler

Aktürk, yerli savunma sanayiye yönelik çalışmaların sürdüğünü ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 'Sarp Kuleli Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı' projelerinin muayene ve kabul süreçlerinin tamamlandığını vurguladı.

MSB Basın bilgilendirme toplantısında aktarılan bu bilgiler, Türkiye’nin güvenlik ve savunma alanındaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.