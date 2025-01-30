DOLAR
35,78 0,08%
EURO
37,31 -0,02%
ALTIN
3.192,41 -0,64%
BITCOIN
3.775.385,36 -0,99%

MSB Basın Toplantısında Terörle Mücadele Vurgusu

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadele ve Suriye'deki durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:25
MSB Basın Toplantısında Terörle Mücadele Vurgusu

MSB Basın Toplantısında Terörle Mücadele Vurgusu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Suriye'nin idari ve coğrafi bütünlüğünün korunması ve terörle mücadele konusunda atılan adımları vurguladı. Aktürk, "Suriye'nin idari ve coğrafi bütünlüğü ile ülkemiz ve bölgemizin barış ve huzuruna kasteden başta PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğiz." dedi.

Teröristler Etkisiz Hale Getirildi

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Irak ve Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü operasyonlarla son bir haftada 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yıl boyunca etkilenen terörist sayısının 278 olduğunu belirten Aktürk, ayrıca geçen hafta içerisinde 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu ifade etti.

Hudut Güvenliği ve Kaçakçıların Yakalanması

Aktürk, hudut güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamada, 5,947 kişinin hududu geçemeden engellendiğini istatistikleriyle paylaştı. Ayrıca, son bir haftada 95 yasa dışı geçiş girişimini engelleyerek, 817 kişinin yakalandığı bilgisini verdi.

Suriye'de Terörle Mücadele Devam Ediyor

Aktürk, Suriye'deki durum hakkında, "Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz" diyerek, Suriye'nin savunma kapasitesinin artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, bakanlıktan bir heyetin Suriye'de teknik görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı.

İsrail ve Filistin Meselesi Üzerine Değerlendirmeler

Lübnan'da sağlanan ateşkese de değinen Aktürk, bu ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve bölgedeki istikrarın sağlanması gerektiğini ifade etti. Aktürk, “Başkent Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip Filistin Devleti'nin kurulması şarttır.” diye ekledi.

Eğitim ve Tatbikat Faaliyetleri

TSK’nın yürüttüğü eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de değinen Aktürk, 20 Ocak’ta Kars’ta başlayan Kış-2025 Tatbikatı'nın başarıyla icra edildiğini duyurdu. Ayrıca, Almanya'da düzenlenen Dynamic Mirage-2025 NATO Deniz Eğitimi Simülasyon Tatbikatı'nın devam ettiğini belirtti.

Savunma Sanayi ve Yerli Ürünler

Aktürk, yerli savunma sanayiye yönelik çalışmaların sürdüğünü ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 'Sarp Kuleli Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı' projelerinin muayene ve kabul süreçlerinin tamamlandığını vurguladı.

MSB Basın bilgilendirme toplantısında aktarılan bu bilgiler, Türkiye’nin güvenlik ve savunma alanındaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

İLGİLİ HABERLER

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
2
Iğdır'ın Gökkuşağı Tepeleri Turizme Kazandırılıyor
3
Kars'taki Kış-2025 Tatbikatı'na 20 Ülkeden Katılım
4
Hakaret Eden Öğrencilerle Uzlaşma: Öğretmenden Kitap ve Spor Şartı
5
Tokat Belediyesi'nden 250 Kişiye Evde Bakım Hizmeti
6
Borneo Adası'ndaki Sel ve Heyelanlar 5 Can Aldı
7
Batman'da Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı