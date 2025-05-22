MSB'de Basın Bilgilendirme Toplantısı: Güvenlik ve Terörle Mücadele

MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mücadelesi

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin savunma ve güvenliği için terörle mücadele ve diğer tehditlere karşı azimle çalıştığını vurguladı. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan operasyonlar sonucunda, kaçan teröristlerden ulaşan silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini kaydetti. Aylık bir rapor sunan Aktürk, bu hafta içerisinde toplam 146 şahısın yakalandığını belirtti.

Sınır Güvenliği

Hudutlarda üst seviyede güvenliğin sağlandığını ifade eden Aktürk, 1 Ocak’tan bugüne kadar 2,179 kişinin yasa dışı geçiş denemesi sırasında yakalandığını anımsattı. Son bir hafta içerisinde 1443 şahıs hudutları aşmaya çalışırken engellenmiş olup, bu yıl içerisinde toplam 33,627 kişi sınır güvenlik güçleri tarafından durdurulmuştur. Ayrıca, yaklaşık 13 kilo uyuşturucu madde de Van'da gerçekleştirilen arama-tarama etkinliklerinde ele geçirilmiştir.

Suriye'deki Operasyonlar

Aktürk, Suriye'deki istikrar çalışmalarına da değinerek, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler için sürdürdükleri faaliyetlerin önemini vurguladı. 20 Mayıs'ta Suriye Savunma Bakanı ile yapılan görüşmeleri hatırlatırken, Suriye'nin savunma kapasitesini arttırmaya yönelik iş birliklerinin devam ettiğini bildirdi.

Bölgesel İlişkiler ve Eğitimler

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uluslararası eğitim ve barış misyonlarına katkıda bulunduğunu belirten Aktürk, 18. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'nın İstanbul'da düzenleneceğini ifade etti. Bu konferansa 10 ülkenin Genelkurmay Başkanları ile NATO komutanlarının katılması planlanıyor.

Güvenlik Sorunları Hakkında Açıklamalar

İsrail'in artan saldırgan tutumlarına karşı da açıklamalarda bulunarak, ateşkes çağrısında bulundu. Filistinli çocukların ölümü ve insani yardımların engellenmesine dikkat çekti.

Eğitim, Tatbikatlar ve Savunma Sanayisi

Aktürk, devam eden tatbikatlardan ve yerli savunma sanayisi projelerinden bahsetti. 12-30 Mayıs tarihleri arasında Kayseri'de düzenlenen eğitimler ile birlikte, Türkiye-Azerbaycan Ortak Elektronik Harp Tatbikatı'nın planlandığını belirtti.

Aktürk, yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesine yönelik Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın son zamanlarda kabul edilen savunma araçlarından bahsetti.

Toplantıda yer alan tüm spor etkinliklerinin başarılarına da değinen Aktürk, TSK'nın uluslararası alandaki başarılarını kutladı. Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı’nın çeşitli branşlardaki başarıları takdirle karşılandı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.