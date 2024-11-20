MSB'den Amfibi Deniz Piyade Tugayları'nın Silah Atış Eğitimleri

MSB'den 'Ağır ve Hafif Silah Atış' Eğitimi Paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen "Ağır ve Hafif Silah Atış" eğitimlerinin detaylarını duyurdu.

Sosyal Medya Paylaşımı

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Amfibi Kolordu Komutanlığımıza bağlı Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıkları tarafından, 'Ağır ve Hafif Silah Atış' eğitimleri icra edildi." ifadesine yer verildi. Eğitimlere dair çeşitli fotoğraflar da paylaşılarak, eğitim sürecinin etkinliği vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıkları tarafından icra edilen "Ağır ve Hafif Silah Atış" eğitimlerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıkları tarafından icra edilen "Ağır ve Hafif Silah Atış" eğitimlerini paylaştı.