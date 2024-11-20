DOLAR
34,45 0,05%
EURO
36,41 0,46%
ALTIN
2.922,87 -0,16%
BITCOIN
3.255.169,51 -2,15%

MSB'den Amfibi Deniz Piyade Tugayları'nın Silah Atış Eğitimleri

Milli Savunma Bakanlığı, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıkları'nın silah atış eğitimlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 16:47
MSB'den Amfibi Deniz Piyade Tugayları'nın Silah Atış Eğitimleri

MSB'den 'Ağır ve Hafif Silah Atış' Eğitimi Paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen "Ağır ve Hafif Silah Atış" eğitimlerinin detaylarını duyurdu.

Sosyal Medya Paylaşımı

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Amfibi Kolordu Komutanlığımıza bağlı Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıkları tarafından, 'Ağır ve Hafif Silah Atış' eğitimleri icra edildi." ifadesine yer verildi. Eğitimlere dair çeşitli fotoğraflar da paylaşılarak, eğitim sürecinin etkinliği vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıkları tarafından icra edilen...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıkları tarafından icra edilen "Ağır ve Hafif Silah Atış" eğitimlerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıkları tarafından icra edilen...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıkları tarafından icra edilen "Ağır ve Hafif Silah Atış" eğitimlerini paylaştı.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Öğrencileri Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli Çocukları Unutmadı
2
Düzce'de Afet, Güvenlik ve İletişim Stratejileri Sempozyumu Düzenlendi
3
İBB Meclisi'nde Su Fiyatlarına Yüzde 17,5 Zam Kararı
4
TİKA, Güney Afrika'daki Görme Engelli Öğrencilere Bilgisayar Desteği Sağladı
5
Malta Bakanı Roderick Galdes, Nurdağı'nda Depremzedeleri Ziyaret Etti
6
SOLOTÜRK, Gelibolu'da 26 Kasım Gösteri Uçuşu Gerçekleştiriyor
7
Belgrad'da Eski Sava Köprüsü İçin Protesto Gösterisi

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı