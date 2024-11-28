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MSB'den Anormal Kitap Kapağı Açıklaması: Toplatılan Ders Notları

MSB, sosyal medyada yayımlanan uygunsuz kitap kapağı için harekete geçti, kitaplar toplatıldı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 12:43
MSB'den Anormal Kitap Kapağı Açıklaması: Toplatılan Ders Notları

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyada yayımlanan ve tartışmalara yol açan kitap kapağı hakkında önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet Dersi kapsamında hazırlanmış olan söz konusu kitap kapağının, üniversite yönetiminin bilgisi dışında, editör tarafından kurum dışı bir grafikçiye yaptırıldığı belirtildi.

Kapak Uygunsuz Bulundu ve Derhal Toplatıldı

MSB’nin yazılı açıklamasında, söz konusu kapaktaki uygunsuzluğun fark edilmesinin ardından, ilgili ders notu kitaplarının hemen toplatıldığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sosyal medyada yer alan kitap kapağı, üniversite yönetiminin bilgisi dışında editör tarafından kurum dışı bir grafikçiye hazırlanmış ve kapağın ders notu kitaplarının baskısı için de kullanılması amacıyla, idarenin bilgisi dışında matbaaya verilmiştir. Kapaktaki uygunsuzluğun fark edilmesi üzerine kitaplar derhal toplatılmıştır."

İstifa ve Soruşturma Süreci

Ayrıca, Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu'nun bu uygunsuz davranışından ötürü 9 Kasım'da görevinden istifa ettiği bildirildi. MSÜ Rektörlüğü tarafından olayla ilgili idari ve adli süreçlerin derhal başlatıldığı da vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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