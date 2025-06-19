MSB'den Basın Bilgilendirme Toplantısı: Sınır Güvenliği ve Operasyonlar

MSB'de Basın Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta gerçekleştirdiği basın bilgilendirme toplantısında, İran ve İsrail arasında yaşanan çatışmalar sonrası Türkiye'nin sınırlarını koruma adına yürüttüğü faaliyetler hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Yasa Dışı Geçiş Girişimleri Hakkında Bilgiler

Tuğamiral Aktürk, sınır güvenliğinin üst seviyede olduğunu belirterek, “İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmaların ardından, şu ana kadar sınırlarımızda yasa dışı geçiş girişimlerinde herhangi bir artış yoktur.” ifadesinde bulundu. Aktürk, 1 Ocak'tan bu yana 2 bin 681 şahsın yasa dışı geçişe teşebbüs ederken yakalandığını aktardı.

PKK ile Mücadele ve Operasyonlar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgi veren Aktürk, son bir haftada 5 PKK'lı teröristin teslim olduğunu ifade etti ve “Pençe-Kilit operasyonları sırasında ele geçirilen çok sayıda silah ve mühimmat etkisiz hale getirilmiştir.” dedi.

Uluslararası İlişkiler ve Bölgesel Güvenlik

Aktürk, “İran'ın nükleer programı ile ilgili görüşmeler devam ederken, İsrail'in hukuka aykırı saldırıları bölgesel istikrarı tehdit etmektedir.” ifadelerini kullanarak, İsrail'in saldırgan tutumunu kınadı. Ayrıca Bakan Güler'in İran sınır hattında yaptığı incelemelerin, bölgedeki güvenlik durumunu daha da güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Eğitim ve Tatbikatlar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ulusal ve uluslararası tatbikatlarına da değinen Aktürk, Türkiye-Azerbaycan tatbikatının sona erdiğini ve yaklaşan tatbikatların detaylarını aktardı. “23-30 Haziran tarihlerinde Doğu Akdeniz'de yapılacak tatbikatlar, uluslararası işbirliğini pekiştirecek.” şeklinde konuştu.

Doğal Afetlerle Mücadele ve Savunma Sanayi

Doğal afetlere karşı alınan önlemler hakkında bilgi veren Aktürk, orman yangınlarında kullanılan helikopterlerin etkinliğini vurguladı. Bunun yanı sıra, yerli üretimlerle TSK'nın kapasitesinin artırıldığını ve “105 milimetre Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs BORAN, yurt dışına ilk obüs ihracatını gerçekleştirmiştir.” açıklamasında bulundu.

Aktürk, MSB ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde yapılan mücadeleler hakkında detaylı bilgi vermeye devam edeceğini belirtti.

(Sürecek)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.