DOLAR
35,07 -0,08%
EURO
36,61 -0,71%
ALTIN
2.955,15 -1,32%
BITCOIN
3.573.025,59 -0,52%

MSB'den Kritik Açıklama: İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Yerleşim Politikası Kınandı

MSB, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesini şiddetle kınadı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 12:30
MSB'den Kritik Açıklama: İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Yerleşim Politikası Kınandı

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail hükümetinin, 1967 yılından beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimlerini genişletme kararı almasını şiddetle kınadı. MSB, bu durumun uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla çeliştiğine dikkat çekti.

Yapılan açıklamada, "İsrail'in bu adımları, bölgedeki barış ve istikrarı tehdit etmektedir. Uluslararası toplumun bu tür ihlallere karşı sessiz kalmaması gerekmektedir" denildi.

MSB, Golan Tepeleri üzerindeki işgale son verilmesi gerektiğinin altını çizerek, bölgedeki halkların haklarının korunması çağrısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusu Yemen'de Husilere 14 Savaş Uçağıyla Saldırdı
2
Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında
3
İsrail Askerlerinin Ateşinde 80 Yaşındaki Filistinli Kadın Hayatını Kaybetti
4
Kastamonu'da Eşini Öldüren Polis Memurunun Yargı Süreci Başladı
5
Aydın'da 34 Ton Tağşişli Zeytinyağı Operasyonu
6
Bolu'daki Yangında Ahır ve Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi
7
Turistik Doğu Ekspresi Seferleri 23 Aralık'ta Başlıyor

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!