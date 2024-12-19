MSB'den Kritik Açıklama: İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Yerleşim Politikası Kınandı

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail hükümetinin, 1967 yılından beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimlerini genişletme kararı almasını şiddetle kınadı. MSB, bu durumun uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla çeliştiğine dikkat çekti.

Yapılan açıklamada, "İsrail'in bu adımları, bölgedeki barış ve istikrarı tehdit etmektedir. Uluslararası toplumun bu tür ihlallere karşı sessiz kalmaması gerekmektedir" denildi.

MSB, Golan Tepeleri üzerindeki işgale son verilmesi gerektiğinin altını çizerek, bölgedeki halkların haklarının korunması çağrısında bulundu.