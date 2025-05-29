MSB'den Önemli Açıklamalar: Suriye'deki Tünel İmha Faaliyetleri ve Güvenlik Bilgileri

MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye harekat alanlarında 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen 'tünel imha' faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Bakanlık, Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 132 kilometre, Menbic bölgesinde ise 108 kilometre uzunluğundaki tünellerin imha edildiğini duyurdu.

Tugamiral Zeki Aktürk'ten Açıklamalar

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele konusunda kararlı bir şekilde ilerlediğini vurguladı.

Sınır Güvenliği Bilgileri

Aktürk, sınır güvenliğine dair şu bilgileri paylaştı: 156 şahıs yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanırken, 1184 şahıs hududu geçemeden engellendi. Yılbaşından bu yana sınırdan geçenlerin sayısı toplamda 2 bin 335, hususiyetten engellenenlerin sayısı ise 34 bin 811'dir.

NATO İşbirlikleri ve Konferanslar

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NATO ile olan ilişkilerine de değinerek, Ankara'da Mayıs ayında düzenlenen NATO Çoklu Ortam Harekatı Konferansı ve Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı hakkında bilgi verdi. Bu tür buluşmaların, uluslararası işbirliğini artırma konusundaki önemi vurgulandı.

İsrail’in Eylemleri ve Uluslararası Tepkiler

Aktürk, İsrail’in Mescid-i Aksa'daki kışkırtıcı eylemleri ve Filistin halkına yönelik eylemlerine de dikkat çekti. Uluslararası topluma, kalıcı bir ateşkes sağlama görevi hatırlatıldı.

Eğitim ve Tatbikat Faaliyetleri

Türk Silahlı Kuvvetleri, eğitim ve tatbikat programlarına da hız kesmeden devam ediyor. Kayseri'deki Erciyes Hava İndirme tatbikatının yanı sıra, Norveç'teki Steadfast Deterrence tatbikatı ve Romanya'daki Saber Guardian tatbikatları hakkında da bilgi verildi.

Hava Görevleri ve Kutlama Uçuşları

Aktürk, bugün Romanya hava sahasında gerçekleştirilen Entegre Hava ve Füze Eğitimine Türk Hava Kuvvetleri'nden katılım sağlandığını belirtti. Ayrıca, İstanbul'un fethinin 572’nci yıl dönümünde çeşitli hava gösterileri gerçekleştirilmiş olup, TSK Spor Gücü'nün başarıları da kutlandı.

(Sürecek)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Eskişehir'de bulunan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına bağlı 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Eskişehir'de bulunan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına bağlı 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.